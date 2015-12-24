Святой Доминик Савио

Покровитель детей-хористов, министрантов, матерей, беременных и бездетных женщин

Литургическая память 9 марта

Доминик Савио родился 2 апреля 1842 года в городе Сан-Джованни Туринской епархии. Он был вторым из десятерых детей. Его отец Карло был кузнецом, а мать – Бриджида – порнихой. Маленький Доминик был крещен в церкви Успения Пресвятой Богородицы сразу после рождения. В 1843 году вся семья перебралась в Муральдо, на окраину Кастельнуово д’Асти, который сегодня называется Кастельнуово Дон Боско. Здесь в 1848 году Доминик пошел в школу и стал посещать местный приход, где принял первое Причастие 8 апреля 1849 года. Как раз в тот день семилетний Доминик составил своеобразный «план» своей жизни. Он обобщил его в четырех пунктах: «Буду исповедоваться как можно чаще и принимать Причастие каждый раз, когда мне позволит исповедник. Буду святить праздники и воскресенье. Моими друзьями станут Иисус и Мария. Лучше умереть, чем согрешить».

В феврале 1853 года семья Савио вновь переехала, на этот раз в Мондонио – по другую сторону от Кастельнуово. А 2 октября того же года двенадцатилетний Доминик встретил дона Боско. Святой воспитатель был изумлен мальчиком. Он рассказывал: «В этом подростке я заметил дух Господень, я был удивлен, как Божественная благодать может действовать в столь раннем возрасте». С характерной для него откровенностью мальчик сказал дону Боско: «Я – материя, а Вы – портной: сделайте-ка славное одеяние для Господа!» Не прошло и двадцати дней, как Доминик Савио поступил в ораторий Вальдокко в Турине. Быстрым шагом он пошел по пути, на который наставил его святой Иоанн Боско, — пути святости, что было самой заветной мечтой Доминика. Основными составляющими этого пути были радость, усердие в молитве и учебе, добрые дела и почитание Девы Марии.

Доминик избрал дона Боско своим духовником, а чтобы святой мог составить верное суждение о его совести, мальчик сначала решил исповедоваться за всю жизнь. Затем он стал приступать к Таинству Покаяния раз в пятнадцать дней, потом – раз в восемь дней. Доминик быстро научился спешить на помощь другим, забывая о себе и о своих прихотях. Он становился все более внимательным к нуждам ближнего. Мальчик был всегда скромен, спокоен и весел. Он вкладывал всего себя в учебу и другие обязанности, стараясь помочь и друзьям: обучал их катехизису, ухаживал за больными, примирял ссорившихся. Однажды холодной зимой двум ребятам пришла в голову блестящая идея набросать снега в печку школьного класса. Когда вошел учитель, из печки текла вода. На вопрос «кто это сделал?», как водится, никто не ответил. Потом виновники встали и показали пальцем на Доминика. Увы, никто не решился сказать правду, и учитель наказал невиновного. Выходя из школы, кто-то из детей все же победил страх и рассказал обо всем учителю. Тогда преподаватель позвал к себе Доминика и спросил: «Ну почему ты промолчал? Я наказал тебя несправедливо перед всем классом!» Доминик спокойно ответил: «Иисуса тоже обвинили напрасно, но Он молчал».

Однажды двое товарищей из школы принялись друг друга оскорблять и затеяли драку. Один вызвал другого на дуэль. Доминик, который направлялся в ораторий, стал свидетелем сцены и сразу же почувствовал опасность. Он снял с шеи маленькое распятие и подошел к драчунам со словами: «Взгляните на Иисуса! Он умер, прощая, а вы собираетесь друг другу мстить, рискуя самой жизнью?»

Однажды Доминик сказал одному мальчику, только что поступившему в ораторий: «Помни: мы здесь считаем святостью радость. Достаточно избегать греха и хорошо исполнять свои обязанности, чтобы враг не украл у нас благодать Бога и сердечный покой!»

Такие истории о святом Доминике Савио рассказывал его главный агиограф – сам святой Иоанн Боско.

8 декабря 1854 года, когда Папа Пий IX провозгласил догмат о Непорочном Зачатии Девы Марии, Доминик приблизился к алтарю, посвященному Богородице, и произнес составленную им самим молитву: «Мария, отдаю тебе мое сердце. Пусть оно всегда будет твоим. Пусть я лучше умру, чем совершу только один грех. Иисус, Мария, будьте моими друзьями». Два года спустя вместе с другими ребятами он основал кружок: «Общество Непорочной Девы». Его члены давали обещание жить по-христиански и помогать товарищам возрастать в святости. Любовь к Иисусу в Евхаристии и к Пречистой Деве Марии, чистота сердца, святость в повседневных делах и стремление привести к Богу других: с того момента это стало основной целью жизни для юного Доминика.

Однажды «мама Маргарита» — мать святого дона Боско, которая полностью посвятила себя делу сына, – однажды она сказала дону Боско: «Около тебя много добропорядочных ребят, но никто по доброте сердца и души не превосходит Доминика Савио. Я его всегда вижу за молитвой – он остается в храме дольше других. Каждый день он лишает себя школьной перемены, чтобы пойти поклониться Пресвятому Таинству. Когда он в церкви, он похож на ангела в раю». И главными «скульпторами» этой юной святости, после Бога, были, несомненно, родители Доминика и дон Боско.

Летом 1856 года разбушевалась холера, в ту эпоху неизлечимая болезнь. Еще не заразившиеся семьи забаррикадировались у себя дома, отказывая больным в каком-либо контакте. Всеми покинутые, они умирали. Дон Боско призвал пятьсот своих воспитанников выйти из дома вместе с ним. Сорок четыре из них – самые старшие – сразу же откликнулись, и в первом ряду был, конечно, Доминик Савио.

Он заразился холерой и был вынужден вернуться в семью, в Мондонио, где 9 марта 1857 года умер на руках у родителей, утешая мать такими словами: «Мама, не плачь, я ведь отправляюсь в рай». Казалось, что его последний взгляд был устремлен на какое-то чудное видение, и он скончался, воскликнув: «Ах, как прекрасно то, что я вижу!»

Папа Пий XI назвал Доминика Савио «маленьким большим гигантом духа». Героическая добродетель мальчика была признана Церковью 9 июля 1933 года, а Папа Пий XII причислил Доминика Савио к лику блаженных в 1950 году. А после официального признания очередных двух чудес, совершенных по ходатайству Доминика, он был канонизирован 12 июня 1954 года. Таким образом пятнадцатилетний юноша стал самым юным католическим святым, не причисленным к сонму мучеников. Его смертные останки покоятся в туринской базилике Святой Марии Помощницы Христиан. Доминик Савио почитается небесным покровителем детей-хористов и министрантов – сам он при жизни нес оба этих литургических служения. Однако известна и еще одна категория, заступником которой считается этот святой подросток. И связано это с одной историей.

Однажды – это случилось в 1856 году – Доминик подошел к дону Боско и попросил разрешения отправиться домой. Он сказал, что мама очень больна, а Дева Мария хочет ее исцелить. На вопрос дона Боско о том, получил ли мальчик какое-то письмо от родителей, он ответил, что нет, но точно знает.

Итак, Доминик поехал домой. Его мать ждала четвертого ребенка, и ее состояние внушало опасения, никто не мог ей помочь. Отец Доминика пошел звать врача и по дороге встретил идущего ему навстречу сына. Он очень удивился и сказал мальчику идти к бабушке – отец не хотел, чтобы Доминик видел страдания матери. Но Доминик настоял на своем. Когда мама увидела своего сына, она спросила у него, почему он приехал. «Я знал, что вы больны», — ответил Доминик, взобрался на постель мамы и поцеловал ее. Как только он вышел, матери стало лучше. Пришедший вскоре врач подтвердил, что ей больше ничего не угрожает. Женщина обнаружила у себя на шее ленточку с кусочком ткани – ее надел ей на шею сын. И когда Доминик вернулся в Турин, он рассказал дону Боско: «Моя мама выздоровела. Это сделала Дева Мария, которую я повесил на шею маме». Одна из сестер Доминика рассказывала, что мама до самой кончины носила на шее ценную реликвию – это был священный скапулярий, то есть освященный предмет, который состоит из двух кусочков ткани, соединенных между собой ленточкой или шнурком. Скапулярий символизирует покров Пресвятой Богородицы. Как при жизни, так и после смерти юного Доминик Савио происходили многочисленные чудеса по его посредничеству и заступничеству. Например, в 1859 году по молитве к нему во время крайне тяжелых родов прекратились страдания одной роженицы. С тех пор многие женщины обращаются в молитве к святому Доминику Савио и носят скапулярий в память о заступничестве Доминика и в знак доверия Богу. Разумеется, его не следует носить как некий талисман, но для получения благодати необходимо молиться, регулярно исповедоваться и причащаться, и жить по-христиански.

Существует традиция: матери носят скапулярий, давая Богу четыре обещания: учить своих детей любви к Иисусу и Деве Марии, молитве, участию в воскресной Литургии и приобщению к Таинствам; беречь их чистоту, избегая их контакта с дурными компаниями и неподобающим зрелищами; заботиться об их катехизации; и, наконец, обещание не препятствовать в том случае, если ребенок будет призван к монашеству или священничеству.

Святой Доминик Савио почитается также покровителем и заступником матерей, беременных и женщин, которым не удается стать матерями.

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