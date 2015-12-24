Святой Тарцизий (250 г. – 257г.)

Покровитель министрантов и итальянского отделения католического движения «Католическое Действие»

Литургическая память 15 августа

Святой Тарцизий — мученик III века, пострадавший за веру во времена преследования христиан.

Будучи совсем юным, он рано обратился из язычников и поверил во Христа, обрел в Нём друга и наставника. Несмотря на свой возраст он был допущен к Таинствам, хотя в то время Таинства уделялись только взрослым. Крещению предшествовала трехгодичная подготовка, называемая катехуменат. По прошествии этих лет, при условии, что крестные гарантировали серьезные намерения катехумена, им уделялось Таинство Крещения. Так было и с Тарцизием: во время богослужения Навечерия Пасхи, согласно традиции тех лет, ему были уделены три Таинства, называемые Таинствами христианского посвящения: Крещение, Миропомазание и Евхаристия. Позже он становится аколитом, в его обязанности входит зажжение и ношение свечей, а также подготовка хлеба и вина для евхаристического освящения. По специальному благословению, аколитам разрешалось преподавать Причастие.

Во времена императора Валериана преследования христиан были особенно жестокими, группы христиан укрывались от преследований и жили в катакомбах, а диаконы и аколиты разносили Евхаристию по катакомбам и темницам, а также не забывали и тяжелобольных. Настали трудные времена и пресвитер из катакомб, в которых укрывался Тарцизий, подготовив после богослужения Святые Дары, для того чтобы отнести их нуждающимся. Он окинул взором своих верующих, в поисках того, кто бы смог пойти по улицам Рима с таким серьезным поручением.

«Отче, отправьте меня» – это был голос Тарцизия, который добровольно пожертвовал себя на столь рискованное дело. На все отговоры священника, Тарцизий ответил: «Отче, мой юный возраст не вызовет подозрений, не лишай меня этой чести, умоляю тебя!»

Как говорит устное предание, ответ пресвитера был таков: «Тарцизий, помни, какое Сокровище доверено тебе. Пожалуйста, избегай многолюдных улиц и помни, что Святое не должно быть брошено на попрание псам, равно как жемчуг свиньям. Ты ведь сохранишь Святое Таинство от поругания?». «Я прежде умру, чем это произойдёт», — с такими словами Тарцизий отправился в путь, избегая как излишне многолюдных улиц, так и совсем пустынных. Он почти пришёл к Мамертинской темнице и был уже на площади, где группа подростков увлеченно спорила — им не хватало одного игрока. Завидев Тарцизия, они сразу пригласили его в команду. Эти ребята не раз видели его на площади, но им было не известно, что Тарцизий — христианин.

Тарцизий ответил отказом, ведь у него было ответственное задание – отнести Святое Причастие нуждающимся. Один из подростков, заметив, что Тарцизий что-то бережно сжимает за пазухой, поинтересовался, что за сокровище он утаивает, дразня его, попробовал отнять. На шум подоспел один из жителей квартала почтенного возраста, он догадался, что перед ним юный христианин, который бережёт Святые Таинства. Как только он крикнул собравшимся, что этот мальчишка из христиан, вся толпа набросилась на Тарцизия с кулаками. Они не переставая наносили удары до крови, не жалея юношу. Проходивший мимо военачальник Квадратус, который в тайне тоже был христианин, заступился за мальчика. Разъярённая толпа узнала в нем важного человека из претория — гвардии римских императоров — и тут же расступилась.

Квадратус взял на руки израненного мальчика, утешая его, но Тарцизий переживал не за свою жизнь, а за тех, кому он нес Пресвятые Дары и за их сохранность. Он просил своего защитника исполнить его поручение и сохранить Таинства. Почитаемый военачальник нес на руках в катакомбы бездыханное тело маленького мученика всё ещё прижимавшего к себе Христовы Таинства. Ему был знаком этот путь в катакомбы, пройденный не раз, тайком от всех.

Святой мученик Тарцизий похоронен в катакомбах Святого Калликста. Его имя и история его мученичества дошли до нас благодаря устному преданию, а также благодаря сохранившейся эпиграмме Папы Римского Дамасия I, стоявшего во главе христианской общины Рима спустя 100 лет после мученической смерти святого Тарцизия, в которой сравнивает его со святым первомучеником Стефаном.

В Католической Церкви Святой Тарцизий признан покровителем министрантов и покровителем итальянского отделения католического движения «Католическое Действие».

05.08.2010 Из обращения Папы Бенедикта XVI к министрантам на площади св. Петра

«Свидетельство святого Тарцизия — и это чудное предание учат нас глубокой любви и благоговению, какие мы должны испытывать к Евхаристии».

«Это — драгоценный дар, сокровище, ценность которого невозможно измерить. Хлеб жизни, Иисус делается пищей, поддержкой и силой на нашем повседневном пути, дорогой к вечной жизни; это — величайший дар, оставленный нам Иисусом».

«Служите с щедростью Иисусу, пребывающему в Евхаристии, эта важная миссия позволяет вам быть особенно близкими Господу и расти в настоящей дружбе с Ним». Святейший Отец призвал лелеять эту дружбу в сердце, подобно святому Тарцизию, готовому отдать жизнь за то, чтобы Иисус мог быть принесен всем.

«Всякий раз, когда вы приближаетесь к алтарю, вы имеете счастье увидеть великое деяние Божественной любви. Он продолжает даровать Себя каждому из нас, чтобы быть рядом с нами, помогать нам, придавать сил».

«Дорогие друзья, — сказал в заключение Бенедикт XVI, — вы отдаете Иисусу свои руки, свои мысли, свое время. Он обязательно вознаградит вас подлинной радостью, полным счастьем. И даже если от нас не требуется мученичество, как в случае святого Тарцизия, Иисус просит быть верными в малом, верными повседневным обязанностям, верными свидетельству Его любви, которое мы даем посещением церкви и общением с друзьями, вместе с ними учась узнавать Бога все больше и больше».

Скачать