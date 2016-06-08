Святой Хосе Санчес Дель Рио (28 марта 1913 г. —10 февраля 1928 г.)

Хосе Санчес Дель Рио родился 28 марта 1913 года в городе Сауайо, штат Мичоакан, в Мексике. Он был третьим ребёнком в семье Макарио Санчеса и Марии дель Рио, набожных католиков. 3 апреля его крестили в местной церкви. Своё Первое Причастие Хосе принял в возрасте 9 лет и с тех пор особенно почитал Деву Марию Гваделупскую. Учился сначала в родном городе, затем продолжил обучение в Гвадалахаре, в это время он вступил в ряды Ассоциации мексиканской католической молодёжи.

Когда Хосе исполнилось 12 лет начался военный конфликт между правительственными силами и повстанцами, получивший названиие «войны кристерос» или «Кристиада». Действия повстанцев были направлены против антицерковной политики президента Плутарко Кальеса и Конституции 1917 года, лишившей Римско-католическую церковь большинства привилегий и имущества, в то время как священники и верующие преследовались.

Желая защитить веру и права католиков, он последовал по стопам двух своих старших братьев и попросил у матери разрешения примкнуть к Кристерос. Она возразила ему, сказав, что он ещё слишком молод, на что Хосе ответил: «Мама, никогда не было столь легко достичь небес, как сейчас». Эти слова убедили маму и Хосе отправился в ряды повстанцев.

Прибыв к генералу Пруденсио Мендоза, Хосе был определён им в отряд Луиса Гисара Морфина в качестве адъютанта. Затем в рядах кристерос Хосе стал знаменосцем и получил прозвище Тарцизий, в честь христианского мученика.

6 февраля 1928 года Хосе Санчес дель Рио принял участие в сражении между правительственными войсками и кристерос, во время которого конь генерала Морфина был убит, и тот временно не мог продолжать бой. Тогда Хосе спрыгнул со своего коня и выкрикнул: «Мой генерал, возьмите моего коня и спасайтесь, не переживайте за меня». После этого, отстреливаясь от врага, он начал искать укрытие. Противостояние группы повстанцев продолжалось пока не были израсходовал все боеприпасы. Хосе, его друг Лазарь, и ещё несколько кристерос были захвачены в плен и заперты в местной церкви.

К тому времени многие церкви были заняты солдатами и в них содержали домашнюю птицу и животных, так было и в его родном городе Сауайо — местный депутат Рафаэль Пикасо превратил здание бывшей церкви в курятник. Это вызвало возмущение юного Хосе, который прямо и откровенно высказал депутату: «Дом Божий для молитвы, а не пристанище для животных!». За это он был жестоко наказан и избит.

Чтобы причинить ему страдания, солдаты заставили Хосе смотреть на повешение одного из захваченных Кристерос. Но Хосе ободрял его, говоря: «Ты будешь на Небесах прежде меня. Подготовь место для меня. Расскажи Христу, что я буду вместе с Ним в скором времени».

В тюрьме Хосе не оставлял молитву розария и пел церковные гимны. 10 февраля около 6 часов вечера Хосе объявили смертный приговор. Он попросил чернила и написал последнее письмо своим родным. Его отец пытался выкупить его из плена, но не смог в нужный срок собрать необходимую сумму.

В тот же вечер подростка жестоко пытали. Солдаты срезали кожу с подошв его ног и заставили его пройти босиком через весь город на кладбище, где и должна была состояться казнь. Мальчик кричал от боли, но не сдавался.

Несколько раз солдаты останавливали его и говорили: «Если ты прокричишь «Смерть Христу Царю!», то мы сохраним тебе жизнь». Но он отвечал: «Да здравствует Христос Царь! Да здравствует Дева Мария Гваделупская!»

Когда они прибыли на кладбище, Хосе ещё раз предложили отречься от веры, но он продолжал кричать «Да здравствует Христос Царь!», тогда капитан охраны выхватил пистолет и застрелил его.

Так 14-летний мальчик, встав на защиту своей веры и Католической Церкви, принял смерть от рук мучителей. Он не отрекся от Христа и обрел столь желанные небеса, ценою своей крови.

Хосе Санчес дель Рио был причислен к лику блаженных вместе с 11 другими мексиканскими мучениками 20 ноября 2005 года. Церемония состоялась на стадионе Халиско в Гвадалахаре под председательством кардинала Жозе Сарайва Мартинша, представлявшего Папу Римского Бенедикта XVI, а 16 октября 2016 года папа Франциск причислил Хосе Санчеса дель Рио к лику святых.

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