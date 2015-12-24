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Слуга Божия Антониетта Мео (15 декабря 1930 г. — 3 июля 1937г.)

Слуга Божия Антониетта Мео (15 декабря 1930 г. — 3 июля 1937г.)

Самая юная Слуга Божия, из всех почитаемых в истории Церкви

Антониетта Мео, которую также ласково называют Неннолиною, родилась 15 декабря 1930 года в Риме, в семье среднего класса. Две недели спустя она была крещена в своём приходе Пресвятого Креста Иерусалимского.

Неннолина росла жизнерадостным и активным ребенком. Ее родители, глубоко верующие люди, ежедневно участвовали в Евхаристии. Когда ей было всего 4 года, родители записали ее в отделение самых юных участниц «Католического Действия» — в ассоциацию Католической Молодежи Италии.

Неннолина росла здоровой девочкой, ничто, казалось бы, не предвещало трагедии. Первые слова, которые научилась писать девочка, были имена «Иисус» и «Мария».

«Иисус Младенец! Я Тебя очень люблю! Правда, сегодня я не очень-то хорошо себя вела, но прости меня... Я больше не буду. Целую, твоя Антониетта». Это письмо девочка написала 22 сентября 1936 года. Она обращается к Господу как к своему сверстнику, с доверием ребенка.

Однажды, играя в саду, она разбила колено о камень. Боль была настолько сильной и пронзительной, что долгое время мучила малышку. Тогда девочку стали водить по врачам. Врачебный консилиум установил, что боли были вызваны не только ушибом, оказалось, что Неннолина больна раком.

Но Антониетта хочет жить и хочет быть здоровой, она молится и просит Господа о чуде исцеления, ведь все кругом знают – эта болезнь неизлечима. Врачи вынуждены были ампутировать ей ногу в апреле 1937-го, но и эта операция не продлила ее жизнь.

Когда вся семья была в отчаянии, Антониетта сохраняла душевное спокойствие столь не свойственной маленькой девочке в таких страданиях. «Я отдала ногу Иисусу», — отвечала Антониетта, ведь она рассматривала потерю своей ноги как жертву Иисусу для обращения грешников.

Благодаря тщательному ведению ее мамой дневника, нам сегодня известен этот этап ее жизни — время борьбы её дочки не только с болезнью, но и с искушениями, отчаянием и страхом. Поражает, насколько ясно она, маленький ребенок, осознавала смысл своих страданий: «Иисус, я хочу, чтобы Ты взял меня в Свои руки…»

Во время болезни Антониетта написала более ста писем к Богу, которые богословы классифицируют как экстраординарные для шестилетнего ребёнка. В первое время она сама диктовала эти письма своей матери, а позже стала писать стихи и письма самостоятельно, оставляя их возле распятия.

Незадолго до смерти, после очередной операции, лежа в бинтах, Неннолина продиктовала последнее письмо Иисусу: «Любимый Иисус Распятый, я очень Тебя люблю. Хочу остаться с Тобой на Голгофе, я с радостью принимаю страдания, потому что знаю, что я на Голгофе. Любимый Иисус, благодарю Тебя, за эту болезнь, через неё я смогу попасть рай». Для Христа, распятого в нечеловеческих страданиях, и Которому толпа кричала: «Сойди с креста!» (Мф 27,40) – подобное признание маленькой девочки должно быть необычайным подарком, который Ему способны пожертвовать лишь святые.

Мечта Антониетты — принять Первое Причастие – осуществилась 25 декабря 1936 года, а Миропомазание она получила 19 мая следующего года, за полтора месяца до смерти.

3 июля 1937 года маленькая Антониетта оставила эту землю и родилась для небес, для новой жизни.

Прихожане Храма Пресвятого Креста Иерусалимского и все те, кому была известна история маленькой девочки, которая несмотря на свой нежный возраст по-взрослому приняла крест до последней минуты своей жизни, всё это время почитают её святость и надеются, что однажды увидят её прославление. Процесс беатификации Антониетты был начат в 1942 году, через 5 лет после ее смерти.

3 мая 1999 года останки Антониетты были перенесены с римского кладбища Верано в собор Пресвятого Креста. Там была построена особая часовня и небольшой музей, посвященный маленькой Преподобной – Слуги Божией Антониетты. Этот титул сопровождает ее с 2007 года, когда Папа Бенедикт XVI признал в особом декрете героические добродетели маленькой римлянки, самой молодой из всех почитаемых в истории Церкви. Она была маленькой, но зрелой свидетельницей Евангелия, и от нее могут многому научиться дети и взрослые, воспитатели и катехизаторы.

Согласно нормам, для завершения процесса беатификации, необходимо подтверждённое чудо вследствие молитвы по заступничеству Слуги Божией. В настоящее время, в молитве по заступничеству Антониетты Мео, получила исцеление женщина из Индии, болеющая гепатитом С, этот случай уже рассматривается в практике беатификации.

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