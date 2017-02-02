1 марта, Пепельная среда

«Господи Боже, я верю, преклоняюсь, надеюсь и люблю тебя. Я прошу у тебя извинения за всех тех, кто не верит, не преклоняется, не надеется и не любит тебя»

Молитва Ангела, Фатима 1916

Евангелие от Матфея 6, 1-6.16-18

В те дни сказал Иисус: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твоё, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Комментарий к Евангелию

Молитва, пост и милостыня — три хороших, даже очень хороших поступка, заслуживающих самой высокой награды: жизни вечной. Однако просто совершать эти поступки ещё недостаточно. Очень важен мотив – почему ты это делаешь, и способ – каким образом ты это делаешь. В каждом из нас есть хоть немного гордыни, есть тщеславное желание, чтобы заметили то добро, которые мы делаем, чтобы заметили и похвалили нас самих… Время Великого Поста, в которое мы сегодня входим, призывает нас обратиться, а значит изменить свои мотивы и намерения. Поэтому сегодняшнее Евангелие учит: совершайте добрые дела не ради человеческой славы, но ради Бога и Его Царства; стремитесь к тому, чтобы не люди, а Отец Небесный заметил ваши поступки. В своём тщеславии и желании «показаться» мы можем обмануть людей, но обмануть Бога не получится…

Намерен ли я во время этого Великого Поста совершать молитву, пост и милостыню? Ради чего: чтобы «прославляли меня люди» или чтобы мои дела прославляли Бога?

о. Андрей Дуклевски, Бийск