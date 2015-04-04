01-03-2018

1 марта

Четверг II недели Великого поста

Художник: P. Lluís Raventós Artés

Чтение святого Евангелия от Луки 16: 19-31

В то время Иисус сказал фарисеям:

Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда [Авраам] сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.

Размышление

«Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят»

Евангелие сегодня можно сравнить с параболой, концы которой показывают нам жизнь человека после смерти. Иисус рассказывает нам о наказании и награде, который ждут человека.

Контраст между богачом и нищим достаточно выразителен: роскошь и безразличие богача, трагичная ситуация Лазаря. Все так насыщено реализмом, что мы действительно видим эту картину. Но каждый ли из нас способен представить себя и в одной и в другой роли? Наше общество неустанно напоминает нам, что мы должны жить в комфорте и благосостоянии, беззаботно и радостно. Жить для самих себя, не думая о других, может в той лишь степени, чтобы совесть была чиста и спокойна, но не из-за чувства справедливости, любви и солидарности.

Сегодня Иисус говорит нам о необходимости слушать Бога, о необходимости перемен и использования того времени, которое нам отведено. Бог призывает нас к ответственности. Игра идет на жизнь!

Сегодня Иисус говорит также о существовании ада и описывает некоторые из его черт: страдание, которое испытывают чувства — «чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем» (Лк 16:24) — и его бесконечность: «между нами и вами утверждена великая пропасть» (Лк 16,26). Григорий Великий объяснял, что «говорится это для того, чтобы никто не мог оправдаться своим незнанием».

Мы должны освободиться, чтобы уметь любить ближнего. Мы должны реагировать на страдание бедных, больных и оставленных. Было бы неплохо почаще вспоминать эту притчу, чтобы она возрождала чувство ответственности за нашу жизнь. Всех нас ждет смерть. И все мы должны быть готовы, потому что однажды каждый из нас предстанет перед Судом.

о. Ксавьер Собревиа и Видаль (Кастедефельс, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня мы слушаем притчу Иисуса о богаче и нищем Лазаре. Эта притча – предостережение нам! Мы тоже живём рассеянно, окружённые таким избытком вещей, что они мешают нам заглянуть в сердца наших братьев. Слишком много наслаждения и слишком мало милосердия! Мы все братья, мы все дети Бога, и настоящий христианин должен уметь делиться.