01-04-2017

1 апреля, суббота 4-й недели Великого поста

«Дочь Моя, многие начинают посвящать первые субботы, но потом не продолжают, а те люди, которые продолжают посвящение первых суббот, делают это с намерением получить обещанные благодати. Но Меня больше радуют верные, посвящающие пять первых суббот с горячей любовью и намерением утешить Сердце Небесной Матери, нежели те, кто посвящает пятнадцать первых суббот, но с холодом и безразличием в душе…»

Из обращения Иисуса к Лусии во время явления

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Иоанна 7, 40-53

В те дни многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придёт? Не сказано ли в Писании, что Христос придёт от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о Нём распря в народе. Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели Его? Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек. Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галлеи не приходит пророк. И разошлись все по домам.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Они видели Христа, Его поступки и чудеса. Они слышали Его слова, сказанные так, никогда раньше никто не говорил. И тем не менее, сомневались в том, что Он – Мессия.

Мы, живущие две 2000 лет спустя, не можем увидеть воочию, не можем услышать собственными ушами… Но можем прочитать в Евангелии, можем пережить в молитве благодаря силе Святого Духа. Блаженны не видевшие, но уверовавшие! Блаженны мы, живущие в единстве с Христом через 2000 лет после того, как Он ходит по земле!

Пестова Татьяна, Барнаул