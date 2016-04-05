01-04-2018

1 апреля

Пасха

Светлое Христово Воскресение

Чтение святого Евангелия от Иоанна 20: 1-9

В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было ещё темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошёл во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они ещё не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мёртвых.

Размышление

«Тогда вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал»

«День счастливый, день желанный» — поем мы в Пасхальное время. «Сей день сотворил Господь» — эти слова 117 Псалма обогащают наше празднование. Отец воскресил Сына Своего Возлюбленного, Иисуса Христа, Того, в ком Его благоволение, ибо Тот возлюбив всех, «до конца возлюбил их».

Время Пасхи наполнено нашей радостью. Христос воскрес! Сегодня Иисус победил грех, смерть, печаль, и отчаяние и отрыл нам двери новой жизни, жизни настоящей, наполненной благодатью Святого Духа. Пусть же никто сегодня не грустит! Христос — наш мир и наш путь. Навсегда! Сегодня Он «полностью являет человека самому человеку и открывает ему его высочайшее призвание» (II ВС, Gaudium et Spes, 22).

Знак, который находится сегодня в центре Евангелия — это пустая гробница Иисуса. Мы больше не должны искать среди умерших Того, кто жив, потому что Он воскрес. Немного позже и ученики увидят Его Воскресшим. Пустая гробница Иисуса и Его явления — знаки для всех нас. Евангелие говорит нам, что «вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал» (Ин 20,8). Надо увидеть глазами веры, что пустая гробница, а также лежащие пелены и плат, который был на Его голове, лежащий отдельно, — знаки пасхи Бога, новой жизни. Любовь умеет заметить то, чего не видят другие, ей достаточно малой детали. Ученик, «которого любил Иисус» (Ин 20,2), был ведом любовью, которую получил от Христа.

«Увидеть и уверовать» — сегодня и наше настоящее. Мы должны обновлять в себе пасхальную веру. Пусть же Христос во всем будет нашим Господом! Позвольте Ему Своей жизнью оживить вашу, обновите благодать святого крещения! Не бойтесь стать Его учениками и апостолами! Пусть Его любовь наполняет и ведет нас проповедовать всем радость веры во Христа! Будьте полными надежды свидетелями Его воскресения!

Монс. Жоан Энрик Вивес и Сичилия (Льейда, Испания)