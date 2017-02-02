02-03-2017

2 марта, четверг после Пепельной среды

«Молись, много молитесь и приносите жертвы за грешников, ибо много душ идет в ад, потому что за них никто не молится и не приносит жертв».

Дева Мария, Фатима

Художник: Варвара Будылина, г. Москва

Евангелие от Святого Луки 9, 23-25

В те дни сказал Иисус ученикам Своим, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережёт её. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Ко всем же сказал: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною».

Иисус обращается этими словами ко всем, но не все решаются следовать за Ним, все приглашены, но не все принимают приглашение. Ведь этот путь выглядит таким тяжёлым, таким непривлекательным, особенно на фоне яркой рекламы «успеха и благополучия», которой мир бомбардирует нас со всех сторон…

Иисус знает об этой опасности и предупреждает нас: «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережёт её. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?!»». Есть так много разных вещей и ценностей, в которые мы вкладываем жизнь, а потом теряем её вместе с этими мимолётными «ценностями». И только жертва, которая соединяет нас с Христом, сначала кажется потерей, но всегда оказывается приобретением, даже если проводит нас через временное страдание. На пути за Иисусом все жертвы, потери и страдания имеют особый, несравнимый ни с чем привкус счастья, привкус той полноты жизни, к которой они нас ведут, привкус ВЕЧНОСТИ.

А раз дело идёт о вечности, то есть смысл «инвестировать» в неё всё то, что нам дано в преходящем мире: всё время, все силы, всю жизнь!

c. Антония Ледницка, ОДМ, Нижний Тагил