02-03-2018

2 марта

Пятница II недели Великого поста

Художник: P. Lluís Raventós Artés

Чтение святого Евангелия от Матфея 21: 33-43.45-46

В то время Иисус сказал первосвященникам и старейшинам:

Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка.

Размышление

«Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла»

Сегодня Иисус в притче о виноградарях, сравнивая виноградник с Израилем, а работников с лидерами Избранного народа, говорит о неверности. Это им, а также всем потомкам Авраама была поручено Царствие Божие, но они расточили свое наследие: «Поэтому отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Мф 21,43).

Вначале Евангелия св. Матфея кажется, что Благая Весть предназначена исключительно для Израиля. У Избранного народа, уже в Ветхом Завете, было задание огласить и вести человечество ко спасению. Но Израиль не был верен своей миссии. Иисус, проповедник Нового Завета, собирает вокруг себя 12 апостолов, символ «нового» Израиля, призванного приносить плоды вечной жизни и провозгласить искупление всем народам.

Этим новым Израилем является Церковь, христиане. В лице Иисуса и в Его заповедях мы получили особый дар, который должны использовать, чтобы принести плоды. Мы не может согласиться на переживание нашей веры индивидуально, закрываясь на других — ее надо проповедовать и одаривать нею каждого, кто к нам приближается. Пусть же первым плодом нашей веры будет ее переживание в кругу семьи и прихода. Это будет просто, потому что «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18,20).

Но христианская община должна быть открыта для миссии. Это второй плод. Воскресший Господь одаривает силой и красотой «Себя посреди нас» во всех ее действиях, а каждый ее член обладает способностью призвания мужчин и женщин к новой жизни на примере своего Воскресшего Господа. Третий плод — это убеждение, что Евангелие дает нам способ решения всех наших проблем.

Пусть страх Господень живет в нас, чтобы мы не утратили Божьего Царствия.

о. Мельхиор Квероль и Сола (Рибес-де-фресер, Жирона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус обращается к священникам и старейшинам народа Израиля. Ведь это они те «виноградари» из Его притчи, которым Хозяин – Сам Бог, доверил заботу о Своём «винограднике» – об Избранном Народе. А они захотели распоряжаться виноградником по-своему и убивали слуг, которых послал Хозяин: Божьих пророков и святых...