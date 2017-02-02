02-04-2017

2 апреля, 5-е воскресенье Великого поста

«Почитаемый образ Богоматери Фатимской, близ которого мы пребываем с радостью, да поможет нам заново пережить то, что пережили апостолы на своем первом Соборе, единодушно молившиеся с Марией, Матерью Иисуса».

Св. Иоанн Павел II

Художник: Аболонко Анастасия, Кемерово

Евангелие от Иоанна 11, 1-45

Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, [где жили] Мария и Марфа, сестра её. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была [та], которая помазала Господа миром и отёрла ноги Его волосами своими. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через неё Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру её и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: пойдём опять в Иудею. Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идёшь туда? Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днём, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдём к нему. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдём и мы умрём с ним. Иисус, придя, нашёл, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их [в] [печали] о брате их. Марфа, услышав, что идёт Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовёт тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Иисус ещё не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали её, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб – плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел её плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. 39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак отняли камень [от пещеры], где лежал умерший. Иисус же возвёл очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идёт. Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Имя «Лазарь» в буквальном смысле означает «беспомощный». Да, он беспомощен без Бога и нуждается в Божьей помощи, как любой человек. Как любой человек он умер и не мог сам вернуться к жизни. Его сёстры в горе: ведь любимый брат покинул этот мира и унёс частичку их сердец… Они тоже беспомощны перед лицом смерти. И тут приходит Иисус. Он как человек тоже страдает от боли, тоже плачет над умершим другом. Но Он не беспомощен, ведь Он ещё и Бог! Иисус поднимает Лазаря из гроба, забирает его у смерти и возвращает к жизни.

В свой срок Он заберёт у смерти и нас. И не просто «вернёт обратно» к жизни в этом мире. Он даст нам новую жизнь и введёт нас в Царство Отца. В этом моя вера и моя надежда. Об этом я молюсь каждый вечер, испрашивая благодатной смерти для себя и Царства Небесного для тех моих близких, кто меня уже покинул.

С. Агата, SSpS, Иркутск