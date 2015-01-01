02-04-2018

2 апреля

Понедельник в Октаве Пасхи

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Матфея 28: 8-15

В то время:

Выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали; и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между Иудеями до сего дня.

Размышление

«Выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его»

Сегодня радость Воскресения заставляет женщин стать смелыми вестницами Христа. Эта радостная весть, услышанная от ангела, заставляет их бежать, чтобы возвестить ее апостолам, иначе бы эта новость «разорвала» их: «Ибо любовь Христова объемлет нас» (2 Кор 5,14).

Иисус, чтобы отблагодарить их за смелость в Его поисках тем ранним утром, как бы случайно, встречается с ними, с Марией Магдалиной и с другой Марией. Так же Он поступает с каждым мужчиной и каждой женщиной на свете: является тем, кто ищет Его.

Реакция женщин, увидевших своего Господа, показывает, как должен вести себя человек перед своим Творцом и Искупителем: «Они ухватились за ноги Его и поклонились Ему» (Мф 28,9). Повиновение и поклонение. Это урок для нас, чтобы научиться, как вести себя в присутствии Евхаристического Иисуса.

«Не бойтесь!» (Мф 28,10) — говорит Иисус женщинам. Страх перед Господом? Нет! Ведь Он — Любовь! Страх, чтобы не потерять Его? Да, потому нам известна наша слабость. Поэтому еще крепче мы должны ухватиться за ноги Его и, повторяя за апостолами, собравшимися на берегу озера, и за учениками из Эммауса, просить: «Останься с нами» (Лк 24,29).

Учитель посылает женщин возвестить благую весть о Своем воскресении ученикам. Это и наше задание, и миссия, данная нам во время крещения, — возвещать Христа всему миру так, «чтобы каждый мог встретиться со Христом, чтобы Христос мог скрестить его жизненный путь с истиной, укрытой в тайне Воплощения и Искупления, и с любовью, которая пробивается из нее» (Иоанн Павел II).

о. Жоан Коста и Боу (Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня женщины обнаружили, что гроб пуст. Иисуса в нём нет, зато есть Ангел Господень, который говорит удивительное: «Иисус воскрес!» Женщины бегут, чтобы сказать об этом Апостолам, и по пути встречают Самого Иисуса! Они узнали Его, у них нет никаких сомнений! Бросаются к Нему, падают Ему в ноги!

А в это время в Иерусалиме священники Храма распускают слухи, что Иисус не воскрес, что это ученики украли Его тело из гроба...