03-03-2017

3 марта, пятница после Пепельной среды
«Вот это есть средство против зла. Молись, молись и не проси ни о чем больше. Оставь все остальное Божией Матери».
Св. Иоанн Павел II
Художник: Варвара Будылина, г. Москва
Евангелие от Матфея 9, 14-15
Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься.
Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово
Комментарий к Евангелию
Иисус, благодарю Тебя за то, что могу идти по жизни рядом с Тобой. Ведь Ты каждый день приглашаешь меня переживать полноту радости от встречи с Тобой за столом Твоего Слова, от соединения с Тобой в Святом Причастии за столом Евхаристии. Ты, Мой Жених, каждый день делаешь меня «дочерью чертога брачного»! Помоги же мне сегодня и каждый день целиком посвятить Тебе и жить по истине, в Твоём присутствии. Помоги мне правильно понимать смысл поста.
с. Тереза Геттешова, ОДМ, Омск