03-03-2017

3 марта, пятница после Пепельной среды

«Вот это есть средство против зла. Молись, молись и не проси ни о чем больше. Оставь все остальное Божией Матери».

Св. Иоанн Павел II

Художник: Варвара Будылина, г. Москва

Евангелие от Матфея 9, 14-15

Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Иисус, благодарю Тебя за то, что могу идти по жизни рядом с Тобой. Ведь Ты каждый день приглашаешь меня переживать полноту радости от встречи с Тобой за столом Твоего Слова, от соединения с Тобой в Святом Причастии за столом Евхаристии. Ты, Мой Жених, каждый день делаешь меня «дочерью чертога брачного»! Помоги же мне сегодня и каждый день целиком посвятить Тебе и жить по истине, в Твоём присутствии. Помоги мне правильно понимать смысл поста.

с. Тереза Геттешова, ОДМ, Омск