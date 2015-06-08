03-03-2018

3 марта

Суббота II недели Великого поста

Художник: P. Lluís Raventós Artés

Чтение святого Евангелия от Луки 15: 1-3.11-32

В то время:

Приближались к Иисусу все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Размышление

«Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою»

Сегодня перед нами милосердие — знак, по которому можно узнать Бога Отца, когда мы видим «осиротевшее» человечество, забывшее, что оно является чадом Божьим. Один из писателей когда-то написал о сыне, который ушел из дома, растратил все деньги, здоровье, честь семьи и попал в тюрьму. Незадолго до освобождения, он написал домой: если его простили, пусть повесят белый платок на яблоне, мимо которой проезжает поезд. Если он заметит его, то вернется домой, в противном случае — его никто не увидит. В день освобождения, приближаясь к станции, у него не хватало смелости взглянуть на дерево... Есть ли там платок? «Открой глаза! Посмотри!» — говорили его попутчики. Он не мог поверить — на яблони был не один платок, а сотни! Вся она была белой от них.

На картине Рембрандта «Возвращение блудного сына» видно, как вернувшегося изможденного бродягу старец обнимает двумя разными руками: одной рукой отца — сильной и крепкой — и второй, матери — нежной и ласковой. Бог является для человека и Отцом, и Матерью.

«Отче! я согрешил» (Лк 15,21) — хотим сказать и мы, чтобы почувствовать объятия Бога в таинстве исповеди и участвовать в Евхаристии, чтобы «радоваться и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк 15, 23-24). Бог ждет нас, каждый день, как тот отец из притчи ждал возвращения своего сына. Вместе с Иисусом мы должны идти на встречу с Отцом, в котором нам все станет ясно и понятно, потому что «тайну человека можно объяснить только в свете тайны Воплощенного Слова», читаем в документах II ВС.

Главным героем нашей веры всегда будет Отец. Пусть пустыня Великого поста приблизит нас к желанию работать с благодатью, потому что наша жизнь — это обратный путь к Отцу.

о. Люсия Пу и Сабатер (Гренада, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус знакомит нас со Своим Отцом. В притче о блудном сыне Он открывает нам бесконечное милосердие Бога: сердце отца разрывается от боли, но он уважает решение своего сына искать свободы… Сын не нашёл свободы: он стал рабом, лишённым пищи, крова, любви. И тут сын вспоминает об отце: он – его последняя надежда! И эта надежда не подводит: отец принимает его с распростёртыми объятиями, и не как раба, но как сына.