03-04-2017

3 апреля, понедельник 5-й недели Великого поста

«…Ангел с огненным мечом, похожий на Ангела из Апокалипсиса, «напоминает об угрозе суда, нависающей над миром. В наши дни уже не кажется чистой фантазией то, что мир может быть поглощен огнем».

Бенедикт XVI

Художник: Аболонко Анастасия, Кемерово

Евангелие от Иоанна 8, 1- 11

Иисус же пошёл на гору Елеонскую. А утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив её посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

В очередной раз, придя в храм учить народ, Иисус сталкивается с человеческим грехом. Грех совершила не только женщина, взятая в прелюбодеянии, грешат и те люди, которые привели её к Иисусу. Фарисеи и книжники не только рьяно осуждают женщину за тот грех, который и сами совершали, но и искушают Христа, пытаясь поймать Его в ловушку: либо объявить противником Закона, либо выставить обманщиком перед народом, поверившим Его проповеди о милосердии к грешникам.

Иисус же, как будто, и не обращает внимания на происходящее, а молча пишет перстом на песке. Что Он мог писать? Может имена всех тех, кто, обвиняя других, не видит своих грехов? А может, список тех грехов, которые совершил каждый из стоявших вокруг перепуганной грешницы? А может, перечень всех дел человечества, огорчавших Его: непослушание Адама и Евы, братоубийство Каина, безоглядную привязанность ко злу современников Ноя, самодовольное желание людей превзойти Творца, построив Вавилонскую башню… Мы никогда этого, наверное, не узнаем. Но одно мы знаем точно: на каждый наш грех Бог отвечает милосердием, давая нам новый шанс… Мы знаем точно, что Он верит нам больше, чем мы способны верить Ему. Он страстно желает, чтобы мы не просто слушали Его, но сохраняли каждое слово Его в сердцах наших.

Господи, дай нам благодать не огорчать Тебя!

Тереза Назаретян, Иркутск