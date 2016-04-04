03-04-2018

3 апреля

Вторник в Октаве Пасхи

Художник: Pili Piñero

Чтение святого Евангелия от Иоанна 20: 11-18

В то время:

Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! — что значит: «Учитель!» Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: «восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей.

Размышление

«Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа»

Сегодня на примере Марии Магдалины мы можем увидеть два уровня принятия Спасителя: первый, неполный, и совершенный, второй. На первом уровне мы видим Марию обычной, простой ученицей Христа. Она следует за Ним, своим Учителем, героически привязана к Нему, ищет Его за границами смерти, ищет погребенное тело, которое исчезло. Сколько замечательного самопосвящения своему Господу слышится в двух обращениях, которые как жемчужины евангелист Лука сохранил для нас: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его» (Ин 20,13) и «Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его» (Ин 20,15). Немногие из учеников смогли сокрушаться о случившемся так, как Мария Магдалина.

Тем не менее, благая весть вторника пасхальной октавы безмерно превышает этическую доброту и религиозную веру в Иисуса чудотворного, но в конце концов умершего, и переносит нас в область веры в Воскресшего, т. е. того Иисуса, который оставляя сначала Марию на этом первом уровне несовершенной веры, спрашивает ее: «Жена! что ты плачешь?» (Ин 20,15). Она же, смотря на Него невидящими глазами, отвечает так, как если бы жаловалась простому садовнику. И в следующее мгновение Иисус обращается к ней по имени: «Мария!» — и этим касается той части ее души, которая хотела верить, верить в воскресение и жизнь, а значит и в Него, Воскресшего и Живущего. Результат? Магдалина — апостол: «идет и возвещает ученикам, что видела Господа» (Ин 20,18).

И сегодня нередко можно встретить христиан, которым совсем не так ясно, есть ли что-то после земной жизни. Эта неясность свидетельствует и о сомнениях в воскресении Иисуса. Не принадлежу ли и я к ним? Немало есть также христиан, у которых вера настолько сильна, что они могут сохранить ее для себя, но боятся сказать о ней другим. А может я часть этой группы? Если на один из этих вопросов дан положительный ответ, обратись к Нему словами Марии: «Учитель!», пади у ног Его и Он придаст тебе силу идти навстречу братьям, чтобы сказать им: Господь воскрес! Я видел(а) Его.

+ о. Энтони Ориол и Татарет (Вик, Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня мы видим, как Мария Магдалина плакала у гроба, в который было положено тело Иисуса, снятое с креста… Она пришла оплакать Его и проститься с Ним, но не нашла своего возлюбленного Учителя… Она не понимает, что происходит, и плачет от скорби о том, что не может попрощаться с телом умершего… Живой Иисус встаёт перед ней, говори с ней, но она Его не узнаёт, смотрит на Него и не понимает, Кто перед ней! Не узнаёт и не понимает, пока Иисус не называет её по имени: Мария!