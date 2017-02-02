04-03-2017

4 марта, суббота после Пепельной среды

«Это была дама, вся в белом, ярче, чем солнце, изливавшая лучи света яснее и сильнее, чем хрустальная чаша, наполненная искристой водой, сквозь которую проникают обжигающие лучи солнца»

Лусия Сантуш

Художник: Варвара Будылина, г. Москва

Евангелие от Луки 5, 27-32

В те дни Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив всё, встал и последовал за Ним. И сделал для Него Левий в доме своём большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьёте с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

«Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию». Этот стих – ключ ко всему сегодняшнему Евангелию. Призывая Левия (Матфея) следовать за Ним, Господь Иисус открывает справедливость, любовь и милосердие Бога, делающего «последних первыми и первых последними» (ср. Мф 20, 16). «Последнего грешника» мытаря Левия Христос делает Своим апостолом, а «первых праведников» – фарисеев и книжников обличает, показывая лицемерность их суждений и действий: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» (Мф 23:13).

Готов ли я, как Левий, оставив всё, последовать за Господом? Понимаю ли я, что главное «богатство», которое я должен оставить, – это мои пороки, заблуждения и грехи? Вижу ли я, что, обличая лицемерие фарисеев, Иисус обличает и моё лицемерие, мою духовную слепоту? Отважусь ли я искренне попросить Господа открыть мой внутренний взор и показать мне мой грех? Отважусь ли я на покаяние? Помоги мне, Господи.

Александр Хайдуков, Славгород