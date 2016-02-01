04-03-2018

4 марта

III Воскресенье Великого Поста

Чтение святого Евангелия от Иоанна 2: 13-25

Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня. На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.

Размышление

«Дома Отца Моего не делайте домом торговли»

Сегодня Евангелие описывает, как в атмосфере приближающихся пасхальных торжеств в иерусалимском храме случилось что-то необычное. Иисус разогнал волов, опрокинул столы меновщиков денег, а продающим голубей сказал: «Возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли» (Ин 2,16). И тогда, когда волы и овцы бежали по улице, ученики увидели новый облик Иисуса — сияющую на Нем «ревность по доме Твоем».

Божий храм был превращен в базар! Наверняка, началось все с мелочи: какой-то пастух зашел, чтобы продать барана, старушка хотела немного заработать, продавая голубей... И вот уже автор Песни Песней взывает: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете» (Песн 2,15). Но кто обратил на это внимание?! Храм стал рыночной площадью в базарный день.

Я также являюсь храмом Божьим. Если я не слежу за лисенятами — гордыней, ленью, чревоугодием, завистью, жадностью, эгоизмом — то они проникнут внутрь и все уничтожат. Поэтому Господь обращается к нам: «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мк 13,37).

Давайте же бодрствовать! Чтобы халатность не захватила нашего сознания: «Неспособность признать свои вины — худшая форма духовного опустошения, которую можно себе представить, потому что человек тогда становится неспособным быть лучше» (Бенедикт XVI).

Бодрствовать? Да! Стараясь делать это каждый вечер в испытании совести: не обидел ли я кого? Чисты ли были мои намерения? Готов ли я всегда и во всем исполнять Божию волю? Позволил ли я привыкнуть к чему-то, что неприятно Богу? Но вечером я обычно настолько уставший, что проигрываю битву со сном.

Иисусе, знающий меня до глубины души, помоги мне понять мои недостатки, дай мне силы и немного Твоей «ревности», чтобы я выбросил из своего храма все, что отдаляет меня от Тебя!

о. Луис Равентос и Артес (Таррагона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус изгоняет из Храма торговцев и менял. И это самый сильный из пророческих жестов Иисуса. Это вовсе не протест против продажи свечей и иконок в церкви, как иногда думают. Христос восстаёт против торгашеского духа, который пронизывает религию; против того представления, что исполненная мною заповедь или совершенное мной доброе дело делают Бога моим должником, обязывают Его исполнять мои желания. Особенно, если мне кажется, что я прошу «не корысти ради», хотя и такие просьбы могут быть крайне эгоистичными. Такая позиция заставляет нас забыть о том, что всё самое драгоценное – жизнь, прощение грехов, спасение, мы получаем даром и только потому, что Он Сам хочет дать нам всё это. И не только это, но и Самого Себя… А то, что можем дать взамен, это не несколько минут молитвы, и не мелкая монетка, поданная попрошайке, это вся наша жизнь: целиком, без остатка. Жизнь, отданная с верой, что Бог может снести «торговый центр» (даже если тот «строился 46 лет»!) и устроить в нас «дом молитвы», сделав нас частью Своего воскресшего Тела.

О. Кирилл Горбунов