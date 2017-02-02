04-04-2017

4 апреля, вторник 5-й недели Великого поста

«Дозволь мне превозносить Тебя, Пресвятая Дева. Дозволь превозносить Тебя в меру сил моих. Дозволь мне жить и трудиться для Тебя и только для Тебя; для Тебя страдать, изнурять себя и умереть. Дозволь мне содействовать великому и все большему возвышению Твоему».

Св. Максимилиан Кольбе

Художник: Аболонко Анастасия, Кемерово

Евангелие от Иоанна 8, 21-30

В те дни опять сказал Иисус иудеям: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрёте во грехе вашем. Куда Я иду, [туда] вы не можете прийти. Тут Иудеи говорили: неужели Он убьёт Сам Себя, что говорит: «куда Я иду, вы не можете прийти»? Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрёте во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших. Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак Иисус сказал им: когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.

http://tvkana.com/wp-content/uploads/2017/04/04-апреля_Евангелие_ГОТОВ.mp3

Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Иисус сказал: «Если не уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших». Не уверовать в Него значит, отказаться принимать Его и пославшего Его Бога-Отца как Творца и источник нашей жизни. А если так, то мы предпочитаем сами управлять своей жизнью и делать всё по своей воле. Именно эта уверенность только в своих силах и отказ принимать Божью волю ведут нас к смерти. Поэтому Иисус и говорит нам, что мы не можем идти туда, куда Он идёт, если не уверуем в Него. Ведь Он вернётся к Отцу, от Которого пришёл, а отвергнувшие Его не могут последовать за Ним. Уверовавший же должен доверять Ему настолько, чтобы идти так, как Он ведёт.

Великий пост даёт нам ещё один шанс оглянуться на свою жизнь и спросить себя: «Кому я доверился? Кто меня ведёт? Куда я иду?»

Господи Иисусе, мы не хотим умереть во грехах наших. Помоги нам силой Твоего Святого Духа умирать для греха, чтобы заново рождаться в Тебе и вслед за Тобой войти в Царство Небесное.

С. Трисса SSpS, Иркутск