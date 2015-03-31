04-04-2018

4 апреля

Среда в Октаве Пасхи

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Луки 24: 13-35

В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.

Размышление

«Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?»

Сегодня Евангелие говорит, что Иисус жив и является центром, вокруг которого собрана община учеников. Именно в таком церковном контексте — в собрании общины, в диалоге с братьями, исповедующими одну и ту же веру, в совместном слушании Божьего Слова, в выражаемой жестами братства и служения любви — ученики могут пережить встречу с воскресшим Христом.

Переполненные печалью ученики даже представить не могли, что случайным попутчиком был их воскресший Учитель. Чувствовали, однако, что сердца их «горели» (Лк 24,32), когда они разговаривали с Ним, объясняющим Писание. Свет Слова разогревал их сердца до того момента, пока не «открылись у них глаза» (Лк 24, 31).

Образ учеников из Эммауса несет нам помощь на пути наших сомнений, беспокойства, а порой и горьких разочарований. Божественный Попутчик идет с нами и вводит нас в понимание Божьих чудес и планов. Кульминацией этой встречи является освещение светом, бьющим из «Хлеба жизни», в котором Иисус исполняет Свое обетование «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28,20).

Бенедикт XVI говорил, что «проповедь Воскресения Господня освещает темные уголки мира, в котором мы живем». Пусть же однажды весь мир будет освещен этим светом!

о. Луис Перальта Идальго SDB (Лиссабон, Португалия)

Вместе с детьми

Сегодня двое учеников Господа покидают Иерусалим: растерянные, в глубоком огорчении уходят они из города, где потеряли своего Учителя навсегда… Но Иисус Христос воскрес! Он идёт рядом с ними, говорит с ними, объясняет им смысл Писаний… А они Его не узнают! Конечно, они рады такому попутчику. Даже приглашают Его разделить с ними ужин и остаться ночевать… Но всё ещё не понимают, Кого пригласили в свой дом. И только, когда Он ломает и благословляет хлеб, они понимают – с ними Сам Господь!