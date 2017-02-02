05-03-2017

5 марта, 1-е воскресенье Великого поста

«Молитва с Марией, особенно Розарий имеет измерение борьбы, молитвы, поддерживающей в борьбе со злом и его пособниками. Да, Розарий поддерживает нас в борьбе».

Папа Франциск

Художник: Варвара Будылина, г. Москва

Евангелие от Матфея 4, 1-11

Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берёт Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Не раз и не два мне приходилось слышать утешительную фразу: «Бог не даёт испытаний выше твоих сил». Этими словами меня хотели ободрить и утешить, но я не уверена, что мы, действительно, понимаем суть этого утверждения.

Когда Дух Святой увёл Иисуса в пустыню, «для искушения от диавола» Тому было около 30 лет: мужчина в расцвете лет, привыкший к тяжёлому труду, полный физических сил. Он полон и духовных сил: ведь только что, на Иордане, Небесный Отец назвал Его Своим Возлюбленным Сыном, а Дух Отца наполняет и ведёт Его. Сорок дней этот физически и духовно сильный человек выносит голод, жажду, одиночество… И сорок дней выжидает Его умный враг, понимая, что пока у Иисуса есть силы бороться, приступать к Нему бесполезно... Но вот наступил момент, когда силы кончились – Иисус «напоследок взалкал», Его одолел голод… Он стал настолько слаб, что дьявол может брать Его и переносить то на крышу иерусалимского храма, то на вершину горы. Кажется, что Он не может сопротивляться дьяволу… И, наверное, именно в этот момент происходит самое главное: не имея больше Своих сил бороться с искусителем, Иисус обращается к силе Отца, к силе, данной Отцом в Его Слове! Все три ответа Иисуса дьяволу – это не Его собственные слова, это слова, данные Ему Отцом. Когда искушение превысило собственные человеческие силы Иисуса, Он сделал единственно возможное – обратился к силе Своего Небесного Отца.

Бывает, что и нас Бог проводит через такие испытания, которые превышают наши человеческие силы… Но Он делает это не для того, чтобы нас сломать, а для того, чтобы мы обратились к Его силе, чтобы мы боролись уже не своей, а Его силой. А этой силы никакие испытания превысить не могут!

Наташа Проскурина, Москва