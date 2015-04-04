05-03-2018

5 марта

Понедельник III недели Великого поста

Чтение святого Евангелия от Луки 4: 24-30

Когда Иисус пришел в Назарет, сказал народу в синагоге:

Истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалился.

Размышление

«Истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве»

Сегодня мы слышим слова Господа Иисуса о том, что «никакой пророк не принимается в своем отечестве» (Лк 9 4,24). Это предложение, вылетевшее из уст Иисуса, не раз было для нас оправданием или даже предлогом не усложнять себе жизнь. Иисус же хочет предупредить своих учеников, что им в жизни будет нелегко и что с самыми большими трудностями они встретятся, будучи среди своих ближних.

Это лишь вступление Иисуса перед тем, что Он хочет сказать собравшимся в синагоге. А Он хочет показать им, что принадлежность к «избранному народу» не гарантирует ни спасения, ни исцеления, ни очищения, что подтверждает событиями из истории спасения.

Мы часто используем эту цитату Иисуса как возможность отказаться от евангелизации в нашем окружении. Это одно из немногих предложений из Святого Писания, которые мы знаем наизусть и которые пускаем в ход с завидным постоянством.

Оно кажется быть записанным в нашем сознании до такой степени, что, когда в нашем офисе, школе, семье, среди знакомых мы должны принять решение в духе Евангелия, оно как какой-то «талисман» отпугивает нас, внушая, что не стоит тратить усилия. Никакой пророк не принимается в своем отечестве. У нас в устах и в сердце совершенная отговорка, лучшее из оправданий нашего бездействия, чтобы не свидетельствовать, не поддержать коллегу на работе, несправедливо обманутого дирекцией, не стараться примирить поссорившихся друзей.

Св. Павел всегда сначала обращался ко своим: «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием» (Деян 19,8). Не это ли было замыслом Иисуса?

о. Санти Коллель и Аджуире (Ла Гаррига, Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня мы видим Иисуса в Его родном городе, в Назарете. Он учит Божьей истине собравшихся в синагоге людей – Своих родственников и соседей, а они на Него злятся. Злятся так сильно, что хватают, силой вытаскивают из синагоги и хотят сбросить с горы, чтобы убить… Как же больно было Марии всё это видеть!