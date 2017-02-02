05-04-2017

5 апреля, среда 5-й недели Великого поста

«Молитесь, много молитесь. Иисус и Мария возлагают на вас миссию Милосердия. Постоянно приносите Богу молитвы и жертвы…».

Слова Ангела, Фатима

Художник: Аболонко Анастасия, Кемерово

Евангелие от Иоанна 8, 31-42

Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Моё не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшёл и пришёл; ибо Я не Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Евреи, уже вроде бы уверовавшие во Иисуса Христа, всё ещё не готовы принять правду о том, что каждый человек, который совершает грех, находится в духовном рабстве. Не принимая Божьего дара прощения и милосердия, они по-прежнему далеки от истины, ведь только эти дары способны освободить человека от оков греха и открыть ему двери в дом Отца. Слова Иисуса разоблачают мысли и подлинные намерения иудеев, показывают, какими чувствами они охвачены: это не просто гнев, это ненависть, готовая лишить жизни невинного человека, только бы утвердить свою «правду».

Однако не будем торопиться осуждать этих иудеев: ведь и мы можем оказаться не лучше их. Мы можем считать себя верующими: ведь мы соглашаемся с вероучением Церкви, приходим на богослужения, знаем наизусть молитвы, но при этом жить, внутренне отвергая Бога и дар Его искупления, а полагаясь на свою праведность, на формальную принадлежность к Церкви и тому подобные вещи. Зачастую мы думаем, что это другие должны обращаться к Богу и принимать дар Его милосердия, а я-то уже на пути к спасению и свободе! Великий пост – самое подходящее время, чтобы посмотреть не на других, а на самого себя, как бы долго я уже ни следовал за Иисусом, и честно задать себе вопрос: «А пребываю ли я в Его слове? А познаю ли я Его истину?»

О. Мартин SVD, Иркутск