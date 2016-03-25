05-04-2018

5 апреля

Четверг в Октаве Пасхи

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Луки 24: 35-48

В то время:

Два ученика рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему.

Размышление

«Мир вам!»

Сегодня воскресший Иисус еще раз приветствует учеников «Мир вам!» (Лк 24,36). Так Он рассеивает страхи и предрассудки, которые мучили апостолов в дни тягот и одиночества без Учителя.

Он не является духом, он совершенно телесный. Страхи же, которые мы переживаем, могут быть иллюзорны. Но порой могут стать нашей единственной реальностью. Иногда нам не хватает веры и духовной жизни — тогда страх набирает силу, а образ Христа начинает исчезать из нашей жизни. Присутствие Христа освещает наше существование, а особенно те его закутки, которые никакому человеку осветить не под силу. Св. Григорий Назианзин говорил, что «мы должны стыдиться избегать приветствия мира, которое Господь оставил нам, покидая землю. Мир — это сладостное слово и понятие, о котором мы знаем, что оно происходит от Бога, как пишет апостол филиппийцам «Мир от Бога» (Флп 1,2), а что от Бога показывает также, обращаясь к Эфесянам: Он есть мир наш (Эф 2,14)».

Воскресение Иисуса придает смысл любым поворотам нашей судьбы, нашим чувствам, помогая обрести покой, неся утешение в трудную минуту. Любой другой свет, который мы встречаем в нашей жизни, существует только благодаря этому Свету.

«Надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний» (Лк 24,44-45) — и наши умы Господь хочет открыть к разумению Писаний в нашей жизни; хочет заменить наши бедные сердца в горящие, такие как Его: объясняющее Писание и разделяющее Хлеб, Евхаристию. Другими словами, заданием для христианина является увидеть, как Он хочет изменить нашу обыденную историю в историю спасения.

о. Жоан Карлос Монсеррат и Пулидо (Серданьола-дель-Вальес, Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня мы видим, как Воскресший Иисус являет Себя Апостолам, которые, испуганные, прятались в доме. Господь приветствует их, желая им мира. И просит их поверить, что это, действительно Он, Он Сам: «Посмотрите, у Меня есть мускулы и кости, Я не призрак. Я даже есть могу вместе с вами, как раньше!» А потом обращает к ним слова мужества и воодушевления.