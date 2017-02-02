06-03-2017

6 марта, понедельник 1-й недели Великого поста

«Мария, явившись трем пастушкам в Фатиме, открыла в мире особое пространство, где человечество могло бы встретиться с божественной милостью, которая исцеляет и спасает».

Бенедикт XVI

Художник: Варвара Будылина, г. Москва

Евангелие от Матфея 25, 31-46

Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

«…Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». В этих словах Иисус показывает нам, как важна наша забота о других людях.

Когда мы кого-то любим, заботиться об этом человеке становится для нас естественным. Забота о нём делает нас счастливыми, ведь это сказанное без слов «я тебя люблю». Забота – это ещё и положительный посыл в отношении с окружающими, основа всякого дружелюбного и искреннего общения, движимого искренним участием к судьбе другого человека, а не холодным расчётом «А что мне за это?» Такая забота – это человечное отношение, полное внимания, соучастия и сердечного тепла.

Но и этим дело не ограничивается. Иисус учит нас, что забота о другом человеке – это Его свет, который светит из наших сердец на других людей, зажигаясь и в их сердцах. Когда мы заботимся о нуждающихся, мы, на самом деле, озаряем их светом Христа!

К сожалению, способность искренне заботиться о других – это дар, который многие охотно принимают, но которым неохотно делятся… Пост побуждает нас отодвинуть свои естественные потребности на второй план и выйти навстречу потребностям других. Пост помогает нам преодолевать свою эгоистичность и выходить навстречу Самому Христу. Усиленная молитва, необходимая часть постных духовных практик, является великим средством помощи подготовиться к этой встрече, важнее которой нет ничего на земле.

О. Фреди SVD, Иркутск