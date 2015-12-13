06-03-2018

6 марта

Вторник III недели Великого поста

Художник: Lluís Raventós Artés

Чтение святого Евангелия от Матфея 18: 21-35

В то время:

Петр приступил к Иисусу и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.

Размышление

«Умилосердившись над рабом тем (...), долг простил ему»

Сегодня евангелист Матфей приглашает нас задуматься над тайной прощения, предлагая сравнить действия Бога и человека. Человек имеет наглость вести счет собственной великодушности в прощении: «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» (Мф 18,21). Петру кажется, что и семь раз — это уже много, что это тот максимум, который мы можем вынести. Но если мы внимательно присмотримся, то и Петр покажется нам человеком большого сердца по сравнению с человеком из притчи, который увидев своего должника «схватил его, душил, говоря: «отдай мне, что должен»» (Мф 18, 28), не слушая его мольбы и обещания возврата долга.

Итак, человек или отказывает в прощении или скрупулезно высчитывает, что за него хочет. Кто бы мог поверить, что от Бога мы получаем безусловное прощение всякий раз, когда просим об этом. Притча говорит: «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему» (Мф 18,27). А его долг был огромен!

Притча, которую мы читаем сегодня, говорит также о том, как Бог прощает. После призвания к порядку своего ленивого слуги и представлению ему всей серьезности ситуации, господин становится милостивым после сокрушенной и покорной просьбы: «Раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу»» (Мф 18,26-27). Ситуация эта знакома каждому из нас — Господь прощает того, кто обращается и глубоко сожалеет. Грустная концовка этой притчи вводит в нее аспект справедливости и подтверждает другое высказывание Иисуса: «Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк 6,38).

о. Энрик Прат и Йордана (Сорт, Льейда, Испания)

Вместе с детьми

Слово, услышанное от Иисуса сегодня, говорит нам ясно: прощать мы должны не 7 раз, а всегда. Умножьте 7 на 70. Можете столько раз простить одному человеку? Не можете? А Бог может. Наверное, только поэтому Он ещё не устал от нас и никогда не устанет. Давайте учиться прощать, ведь мы в долгу перед Богом.