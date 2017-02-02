06-04-2017

6 апреля, четверг 5-й недели Великого поста

«Мария призывает нас открыться действию Святого Духа, дабы исполнить свое окончательное предназначение – жить в непорочности, в полном и окончательном освобождении от зла».

Бенедикт XVI

Художник: Аболонко Анастасия, Кемерово

Евангелие от Иоанна 8, 51-59

Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдёт слово Моё, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдёт слово Моё, тот не вкусит смерти вовек. Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет ещё пятидесяти лет, — и Ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошёл далее.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

«Истинно-истинно говорю вам, кто соблюдёт слово Моё, тот не увидит смерти вовек».

Какую смерть имел в виду Иисус в этих словах? Очевидно, что Он говорил о духовной смерти, о разрыве отношений с Богом.

Когда рвутся отношения с девушкой или с парнем, с другом или с компанией, это не приводит к смерти. Пережив боль разрыва, можно будет искать и строить новые отношения с другими людьми. Но если потеряна связь с Богом, гибель неизбежна… Иудеи же неправильно интерпретировали эти слова Иисуса, уверенные, что Он имеет в виду смерть физическую. Убеждённые в своей правоте, они дошли до абсурда – заявили, что Иисус одержим бесом!

И нас неправильное понимание Слова Божьего и чрезмерная уверенность в своей правоте может привести к заблуждению и отходу от истинной веры. В этот период покаяния давайте приложим особые старания, чтобы выйти навстречу с Богом, не цепляясь за свои представления, а стремясь узнать Его лично таким, каков Он есть. Пусть Иисус будет единственным капитаном нашей жизни, ведь только Он может привести нас в гавань вечного спасения.

С. Марсела, SSpS, Иркутск