06-04-2018

6 апреля

Пятница в Октаве Пасхи

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Иоанна 21: 1-14

В то время:

Опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, — ибо он был наг, — и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, — ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, — таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: «кто Ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.

Размышление

«Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых»

Сегодня Иисус в третий раз является своим ученикам. Петр вернулся к рыбной ловле и остальные последовали за ним. Логично, что, если Петр был рыбаком до своего призвания Иисусом, рыбаком он и остался. Некоторые до сих пор удивляются, что не обязательно бросать достойную работу, чтобы следовать за Христом.

В ту ночь они ничего не поймали. Когда на рассвете появляется Иисус, они не узнают Его до момента, когда Он спрашивает их о пище. На их отрицательный ответ, Он указывает им место, где они должны закинуть сети. И несмотря на то, что они были опытными рыбаками, и не раз уже безрезультатно забрасывали сети в это место, все же послушали Его. «О, сила послушания! Море Тивериадское отказало в рыбах сетям Петра. Напрасен труд всей ночи... Послушно же закинув сети, поймали множество рыбы. Поверь мне — это чудо совершается по сей день!» (св. Хосемария Эскрива).

Евангелист даже называет конкретное число рыбы: «которых было сто пятьдесят три» (Ин 21,11). Удивительно, но сети не порвались. Эти детали достойны внимания, потому что Искупление совершилось благодаря послушанию в совершении обыденных занятий.

Все догадались, «что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу» (Ин 21,12-13). Не будет недостатка ни в духовной, ни в материальной пище, если мы будем послушны. Об этом неоднократно говорил Иоанн Павел II: «В начале нового тысячелетия в наших сердцах звучат слова, которые Иисус однажды сказал апостолу: «Отплыви на глубину» — «Duc in altum» (Лк 5, 4). Петр и первые ученики доверились словам Христа (…) и «поймали великое множество рыбы» (Лк 5,6). Эти же слова звучат сегодня и для нас!»

С послушанием, примером которого является для нас Дева Мария, попросим Господа, чтобы апостольская деятельность приносила плоды для всей Церкви.

о. Иоаким Монрос и Житарт (Таррагона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Воскресший Иисус снова приходит к апостолам. Уже третий раз! После Своего Воскресения Он не жил с ними вместе, как раньше. Ведь Он вошёл в новую жизнь и Ему больше не нужно есть и спать… Но прежде чем вознестись на Небеса, Он приходит к Своим ученикам, чтобы подготовить их к миссии, которую Он им поручает: возвещать Евангелие всему миру.