07-03-2017

7 марта, вторник 1-й недели Великого Поста

«Святейшая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, я глубоко преклоняюсь пред вами и жертвую вам драгоценнейшие Плоть, Кровь, Душу и Божество Иисуса Христа, пребывающие в Святом Таинстве Евхаристии во всех храмах мира, как возмещение за кощунства, поругания и безразличие, которыми Он так обижен. И бесконечными заслугами Его Святейшего Сердца и Непорочного Сердца Марии я молю вас об обращении бедных грешников»

Молитва Ангела, Фатима 1916

Художник: Варвара Будылина, г. Москва

Евангелие от Матфея 6, 7-15

В те дни сказал Иисус ученикам Своим: Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

«Отче наш…» Нет более великой молитвы! Она отражает суть того, Кем является для нас Бог и подчёркивает нашу зависимость от Него. Приглашая нас так обращаться к Богу, Иисус говорит, что мы можем быть уверены в любви Отца, Который всегда беспокоится о нас и слышит нас. Господь готов помогать нам во всём, но Он хочет, чтобы мы приходили к Нему в простоте сердца, чтобы искали Его присутствия, любви и милосердия, очистив своё сердце. Поэтому молитву, которой нас научил Иисус, мы только тогда можем произносить искренне, когда от всего сердца простили каждого своего ближнего.

«Отче наш, да святится Имя Твоё, да придёт Царствие Твоё… Мы любим Тебя, Господи!»

С. Вероника RM, Иркутск