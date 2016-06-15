07-03-2018

7 марта

Среда III недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Матфея 5: 17-19

В то время сказал Иисус ученикам Своим:

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.

Размышление

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков (…), но исполнить»

Наше время характеризуется огромным уважением к иным религиям. Все они выражают поиск трансцендентности со стороны человека, поиск чего-то превосходящего чисто земное измерение его жизни. Этим они отличаются от христианства, которое выросло из иудаизма, где ситуация прямо противоположна — здесь Бог ищет человека.

Иоанн Павел II неустанно напоминал нам об этом: «Бог хочет приблизиться к человеку, обращает к нему Свое Слово, показывая ему Свой облик, потому что ищет глубоко личной связи с человеком. Это именно то, что испытал Моисей, говоря: «Есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его?» (Втор 4,7). А псалмопевец вторит ему: «Он возвестил слово Свое Иакову, уставы Свои и суды Свои Израилю. Не сделал Он того никакому другому народу, и судов Его они не знают» (Пс 147, 8-9)».

Иисус своим Воплощением исполняет желание Бога быть ближе к человеку. Поэтому Он говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф 5,17). Он приходит, чтобы обогатить и освятить; чтобы люди познали истинный Лик Бога и могли встретиться с Ним.

Пренебрежение Божьими заповедями, даже самыми, казалось бы, незначительными, приводит к незнанию Бога, и поэтому такой человек «малейшим наречется в Царстве Небесном». Как говорил Феофил Антиохийский: «Бог видим для тех, кто может Его увидеть, достаточно лишь открыть очи духа (…), у многих же они затуманены».

Давайте же в молитве стараться глазами веры смотреть на все Божьи заповеди. Только так мы установим с Ним связь и можем надеяться быть нареченными «великими в Царстве Небесном».

о. Висенс Гино и Гомез (Сан-Фелиу-де-Льобрегат, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус говорит об исполнении Закона и того, что написано в книгах пророков: кто исполнит закон и заповеди Завета с Богом, «тот великим наречётся в Царстве Небесном». И о Самом Себе Он говорит прямо: «не нарушить [закон] пришёл Я, но исполнить».