07-04-2017

7 апреля, пятница 5-й недели Великого поста

«О Непорочное Сердце! Помоги нам преодолеть опасность зла, которое с такой лёгкостью укореняется в сердцах людей и своими неизмеримыми последствиями уже довлеет над жизнью нынешней и словно перекрывает пути к будущему!»

Св. Иоанн Павел II

Художник: Аболонко Анастасия, Кемерово

Евангелие от Иоанна 10, 31-42

В те дни опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями? Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом. Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, — Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нём. Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их, и пошёл опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но всё, что сказал Иоанн о Нём, было истинно. И многие там уверовали в Него.

http://tvkana.com/wp-content/uploads/2017/04/07-апреля_Евангелие_ГОТОВ.mp3

Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Жить по-христиански вовсе не означает жить без проблем, страхов, горя и боли предательства. Как часто, сталкиваясь со всем этим, я взываю к Тебе о помощи, Господи! Но при этом я хочу, чтобы Ты помогал мне так, как хочу я. Ведь я считаю, что именно я лучше всех, даже лучше Тебя, знаю, что для меня правильно и полезно. Ведь это моя жизнь! Поэтому, когда Ты начинаешь помогать, мне может стать ещё хуже, чем было: всё идёт не так, как я хотела! И я разочаровываюсь… Тогда мне хочется ограничить Твоё вмешательство в мою жизнь: будь, Господи, где-то там – на небесах за облаками, а я буду воображать, как Ты пребываешь там в окружении ангелов, и вместе с ними буду петь Тебе хвалебные псалмы! Но жить так, чтобы носить Тебя в своём сердце постоянно, день за днём и год за годом, это что-то совсем другое! Жить так, значит простить предателя, отдать другому то, что хочется иметь самой, простить и полюбить убийцу близкого человека, с надеждой и благодарностью принять болезнь и старость… Смогу ли? Захочу ли я жить так?

Войди в мою жизнь, Господи! В каждый час моей жизни! Поселись в моём сердце и руководи мною! Научи меня доверять Тебе всегда и во всём! Научи меня любить Тебя! Ибо Ты Один Господь и нет иного кроме Тебя!

Елена Антонова, Иркутск