07-04-2018

7 апреля

Суббота в Октаве Пасхи

Художник: Pili Piñero

Чтение святого Евангелия от Марка 16: 9-15

Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его, — не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение.

И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.

Размышление

«Мария Магдалина (…) пошла и возвестила бывшим с Ним (...), но они (...) не поверили»

Сегодня Евангелие дает нам возможность задуматься над некоторыми аспектами, нечуждыми никому из нас — нам кажется, что мы любим Иисуса, считаем Его своим лучшим другом, но кто из нас мог бы поручиться, что никогда не предаст Его? Подумайте, не предали ли мы Его хотя бы раз в обмен на иллюзорное благо, манящее нас, но оказавшееся лишь мишурой. Как часто мы, в минуту искушения, когда должны были бы вспомнить о своем христианстве, покорно замолкаем и боимся вознести глаза к небу.

Если нам это знакомо, то поведение учеников не должно удивлять нас. Они лично знали Иисуса, могли оценить глубину Его сердца, разума, несравненную важность и новизну Его учения. И несмотря на это, когда Иисус воскрес, и одна из женщин, принадлежащая к группе Его учеников, Мария Магдалина, «возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим» (Мк 16,10), они вместо того, чтобы прервать плач и возвеселиться, не хотят ей поверить. Да, все-таки центром нашего притяжения остается земля.

Ученики первыми узнали о Воскресении, но предпочли продолжать сокрушаться. Да, мы согрешили! Да, мы Его предали! Да, мы совершили почти языческую расправу! Но с этим покончено навсегда: хватит бить себя в грудь — пора броситься Ему в ноги, «к горам возвести очи свои» и.… вперед! За Ним! Французский писатель Густав Флобер заметил как-то: «Мне кажется, что если бы мы неустанно всматривались в небо, то в конце- концов у нас бы выросли крылья». Человек, погруженный в грех, в неведение и равнодушие, с этого дня и навсегда должен знать, что благодаря Воскресению Христа освещен полуденным солнцем.

о. Раймондо М. Сорджия Маннаи ОР (Сан Доменико ди Фьезоле, Флоренция, Италия)

Вместе с детьми

Сегодня мы читаем, что первым человеком, который увидел Иисуса воскресшим, была Мария Магдалина. Мария рассказала апостолам, что видела Господа, но они не поверили. И только когда Господь Сам встал среди них, пожелал им мира и укорил за неверие, они убедились, что новость Магдалины была чистой правдой.