08-03-2017

8 марта, среда 1-й недели Великого Поста

«Мы должны подготовить себя к великим страданиям в скором времени, которые потребуют от нас желания отдать даже жизнь и всецелой преданности Христу и за Христа… С вашей и моей молитвой возможно смягчить это гонение, но уже невозможно это предотвратить, потому что только таким образом Церковь может быть эффективно обновлена. Как много раз обновление Церкви возникало из крови! В это время также это не будет по-другому. Нам нужно быть сильными и готовыми, и доверять Христу и Его Матери, и быть очень, очень усердными в молении по Розарию».

Св. Иоанн Павел II

Художник: Варвара Будылина, г. Москва

Евангелие от Луки 11, 29-32

В те дни народ стал сходиться во множестве, и Иисус начал говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был знамением для Ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот, здесь больше Ионы.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Кем был этот таинственный Иона, которого упоминает Иисус в сегодняшнем Евангелии? Бунтарём, убегающим от Бога? Недостойным пророком, отвергающим Божье призвание? Прежде всего, Иона был знаком присутствия Бога среди людей своего времени. Он был знаком, напоминающим этим людям, что бренная жизнь – это лишь небольшая часть нашего существования. Пророчество Ионы призывало людей обратить взгляд к Богу и искать, прежде всего, Царствия Божьего и его правды, и только потом заботиться о нуждах этого мира. Так же, и даже больше, пророчества Самого Иисуса обращены к тем, кто принял Его как Мессию, предсказанного Ветхим Заветом.

И точно также, и даже больше, слова Иисуса обращены к нам. Силою благодати, полученной при крещении, мы призваны не просто обращаться к Богу взглядом, мы призваны сами становиться образом Спасителя. И мы, как Иона, призваны быть знаком присутствия Божия там, где мы живём. Христос призывает нас стать свидетелями Божьего милосердия для тех, кто живёт во мраке греха и ищет спасения в земных благах и удовольствиях. Мы призваны стать свидетелями Божьего милосердия для тех, кого обстоятельства выбросили на обочину жизни, чья жизнь – непрестанная битва с обстоятельствами, битва, которую они проигрывают…

Господи, в это особое время мы особо просим Тебя, помоги нам не отрывать от Тебя своего взгляда, чтобы мы могли стать знаком Твоего присутствия среди людей нашего времени. Помоги нам поступать так, как Ты поступал, чтобы через наши дела Твоё милосердие приходило к тем, кто в нём больше всего нуждается. Помоги нам не расточать напрасно те благодати Великого Поста, которые приготовил для нас Небесный Отец. Аминь.

О. Ян Бернат, SVD, Польша