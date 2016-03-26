08-03-2018

8 марта

Четверг III недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Луки 11: 14-23

В то время:

изгнал Иисус беса, который был нем; и когда бес вышел, немой стал говорить; и народ удивился. Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от Него знамения с неба. Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, [разделившийся] сам в себе, падет; если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? а вы говорите, что Я силою веельзевула изгоняю бесов; и если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.

Размышление

«Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие»

Сегодня мы снова встречается с сатаной: «В то время: изгнал Иисус беса, который был нем» (Лк 11,14). Всякий раз, когда евангельские тексты говорят о бесах, мы чувствует себя немного неудобно. Это значит, что зло существует и что коренится оно так глубоко, что мы не сможем полностью уничтожить его. Правда также и то, что у зла широкий спектр действия: оно всегда «действует» и мы никогда сами не сможем его преодолеть. Иисус пришел, чтобы бороться с силами зла, с сатаной. Зло подвластно только Ему.

Иисуса осуждали и подозревали: сатана в силах достичь многого. Во время, когда толпа дивилась тому, что совершил Иисус, «некоторые из них говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского» (Лк 11,15).

Ответ Иисуса показывает абсурдность обвинений, выдвигаемых против Него. Для нас же этот ответ является призывом к единству и силе, которую это единство дарует. Разделение является началом зла и разрушения. Иначе говоря, одним из признаков зла являются раздоры и взаимное непонимание. К несчастью, современный мир отмечен этим типом зла, которое мешает всем нам во взаимопонимании и взаимоуважении.

Было бы неплохо, если бы мы задумались о нашем соучастии в этом «изгнании злых бесов». Спросите самих себя: делаю ли я все от меня зависящее, чтобы Господь мог очистить мое сердце, «ибо из сердца исходят злые помыслы» (Мф 15,19)? Наш личный ответ важен для Иисуса, но важно и сотрудничество с Ним.

Пусть Дева Мария будет нашей заступницей у Своего возлюбленного Сына, чтобы Он очистил наши сердца и весь мир от зла, войн, терроризма, насилия. Мария, Матерь Церкви и Царица мира, молись о нас!

о. Йозеф Гассо и Лечера (Риполлет, Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня мы видим, куда может завести ослепление сердца, лишённого любви и сострадания. Бедный Иисус! Он освобождает человека от беса, отнимавшего способность говорить, а Его обвиняют в том, что Он Сам одержим князем бесов Вельзевулом. Какая невероятная глупость!