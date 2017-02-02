08-04-2017

8 апреля, суббота 5-й недели Великого поста

«В Своем Явлении 13 мая Богородица сказала трем пастушкам: «Я хочу, чтобы вы читали Розарий каждый день». Можно сказать, что Фатима и Розарий являются почти синонимами».



Бенедикт XVI

Художник: Аболонко Анастасия, Кемерово

Евангелие от Иоанна 11, 45- 57

В те дни многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрёт за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить Его. Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошёл оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придёт ли Он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Одни из свидетелей чуда, совершённого Христом, уверовали в Него, другие же отправились к начальству, чтобы сделать донос. Испуганные размахом проповеди Иисуса, первосвященники решают Его убить. Первосвященник Каиафа, сам того не понимая, сформулировал миссию Иисуса Христа, сказав, что Ему нужно будет умереть, чтобы не погиб весь народ. Каиафа имел в виду только иудейский народ и только своих современников, которых могли истребить римляне. Он даже представить себе не мог, что смерть Иисуса станет искуплением за грехи людей всех времён и всех народов.

Осознаём ли мы истинный смысл пророческих слов о смерти Иисуса? Вслушиваемся ли мы Божье Слово, стараемся ли понять его подлинный смысл? Позволяем ли мы Слову жить в наших сердцах и вести нас? Ищем ли мы Иисуса так, как искал его народ, пришедший на праздник в Иерусалим 2000 лет назад?

Лиза, Иркутск