08-04-2018

8 апреля

Октава Пасхи

II Воскресенье Пасхи или Божия Милосердия

Художник: Pili Piñero

Чтение святого Евангелия от Иоанна 20: 19-31

В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из Двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Размышление

«Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся»

Сегодня, во 2-е Воскресенье Пасхи, мы заканчиваем октаву этого торжества. Это одна их двух октав, которые, наряду с октавой Рождества, остались после литургической реформы II Ватиканского Собора. Восемь дней мы сосредоточены на одном событии истории спасения, стараясь постичь его смысл благодаря действию Святого Духа.

Папа Иоанн Павел ΙΙ установил в это воскресенье Торжество Божьего Милосердия. В своей энциклике «Dives in misericordia» Святейший Отец объяснял, что Божие Милосердие есть откровение Божьей любви в истории, испещренной ранами греха. “Misericordia” складывается из двух слов: “Miseria” i “Cor”. Господь, верный своим замыслам, видит нашу безрадостную ситуацию, вызванную грехом. Умерший и воскресший Иисус Христос — вот величайшее проявление Божьего Милосердия, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16). Отец отдал Сына, что выкупить невольника — провозглашает воззвание Навечерия Пасхи. И после воскресения установил Его источником спасения для всех, кто уверует в Него. Верой и обращением мы принимаем это сокровище Божьего Милосердия.

Святая Церковь, желая, чтобы Ее чада черпали из источника Воскресшей Жизни, советует хотя бы раз в год принять Святое Причастие, будучи в состоянии освящающей благодати. Пасхальная пятидесятница — хорошее время, чтобы это сделать. Это подходящее время, чтобы исповедоваться и принять силу прощения грехов, которую воскресший Господь даровал Своей Церкви, согласно с тем, что сказал Своим апостолам: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин 20,22-23). Так мы подходим к самому средоточию Божьего Милосердия. И не сомневайтесь, стоит ли привести к этому источнику жизни, к исповеди и Евхаристии, своих друзей. Воскресший Иисус ждет и рассчитывает на нас!

о. Жоан Ант. Матео и Гарчиа (Ла-Фулиола, Льейда, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня с Воскресшим Иисусом встречается апостол Фома, который не поверил своим товарищам, когда ему рассказали, что видели Господа живым. Иисус хочет убедить Фому, что это, действительно, Он и предлагает ему прикоснуться к Своим ранам… Но теперь Фоме достаточно слов Господа.