09-03-2017

9 марта, четверг 1-й недели Великого Поста

«Я никогда тебя не покину. Если от этой мысли ты опечалилась, помни, что моё Непорочное Сердце всегда будет тебе пристанищем и тем путём, который приведёт тебя к Господу».

Дева Мария, Фатима

Художник: Варвара Будылина, г. Москва

Евангелие от Матфея 7, 7-12

В те дни Иисус сказал: Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Еван гелию

Сегодняшнее Евангелие, часть Нагорной проповеди Иисуса, помогает мне понять, как я, слабый человек, могу исполнить Его великую заповедь любви. Конечно, только с Его помощью! А как я могу получить эту помощь? Конечно, через молитву – «просите», «ищите», «стучите», говорит мне Сам Господь. Но просить стоит не всего, чего вздумается, а только того, что полезно и благо: не камень, а хлеба, не змею, а рыбы. И уж если мы, будучи людьми, умеем отличать «хлеб» от «камня», а «рыбу» от «змеи», то тем более Отец наш Небесный, точно знает, что для нас полезно и благо, и даёт нам именно это.

И ещё, свои просьбы к Богу, свои ожидания тех благ, которые Он посылает мне через других людей, нужно уравновешивать своими поступками: «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Хочешь, чтобы любили – полюби и прояви любовь, хочешь, чтобы благотворили тебе – сам твори благо, хочешь, чтобы простили – сам прости от всего сердца. «В этом закон и пророки», это – путь к святости.

Марине Ваханыан, Иркутск