09-03-2018

9 марта

Пятница III недели Великого поста

Художник: Pili Piñero

Чтение святого Евангелия от Марка 12: 28б-34

Один из книжников подошел и спросил Иисуса: какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того никто уже не смел спрашивать Его.

Размышление

«Иной большей сих заповеди нет»

Сегодня великопостная литургия называет любовь самым надежным фундаментом встречи с Богом: «Душа не может жить без любви, она всегда стремится что-либо возлюбить, потому что создана для любви, потому что Я сотворил ее из любви» — писала св. Екатерина Сиенская. Господь — всемогущая любовь, любовь безграничная, любовь распятая: «Именно на кресте мы можем видеть эту любовь» — писал Бенедикт XVI. Прочитанный нами фрагмент Евангелия говорит не только о том, что Господь Бог хочет быть любим. Приводя заповедь из Книги Второзакония: «Возлюби Господа Бога твоего» (Втор 6,5) и из Книги Левита: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Лев 19,18), Иисус придает Закону его законченность и полноту. Он возлюбил Отца, как Бог истинный от Бога истинного, как Слово, которое стало плотью, Он творит новую общность людей — чад Божиих, братьев, которые возлюбили друг другу любовью Сына.

Призыв Иисуса к единению подразумевает участие в Его собственной природе, близость, которую надо установить. Иисус никогда не сосредотачивает наши молитвы и любовь на Себе. Он за все благодарит Отца и живет в Его присутствии. Христос самим собой притягивает людей к Отцу — невидимому и недостижимому. Иисус — наш путь к Нему, истина и жизнь для всех живущих на земле. Самые ценные жертвы для Бога не те, что приносятся на алтарях из волов и овец, а Христос — который становится единственной жертвой Нового Завета.

Это единение сознания и любви, сотканное Святым Духом, позволяет Богу возлюбить Себя в нас, использовать наши способности и даровать силы, чтобы мы могли ответить Ему и своим ближним любовью отцовской и братской. То, что Бог соединит в любви, человек не сможет разделить. И в этом величие того, кто покорится Царствию Небесному: любовь ближнего больше не препятствие, а душевный подъем, который позволяет любить единого Бога и тех, кто рядом с нами.

о. Пере Монтагут и Пикуэт (Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня можем порадоваться: ведь мы встретились с разумным книжником! Давайте последуем его примеру! Ведь нет ничего разумнее, чем признать правоту Христа и «любить Бога всем сердцем, и всею душою, и всем разумением, и всею крепостью своею, … и любить ближнего, как самого себя».