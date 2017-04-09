09-04-2017

9 апреля, 6-е воскресенье Великого поста

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

«Пресвятая Непорочная Матерь, все сделаю только с Твоей помощью, ибо только там, где Ты пребываешь с Твоей благодатью, можно обращать и освящать души, лишь там возможно созидать Царство Пресвятого Сердца Иисуса».

Св. Максимилиан Кольбе

Художник: Юлия Погонина, г. Томск

Евангелие от Матфея 27, 11- 54

Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь. И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же [Пасхи] правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва; итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? ибо знал, что предали Его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву. Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят. Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они ещё сильнее кричали: да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из тёрна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие. Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; и, сидя, стерегли Его там; и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский. Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдёт с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын. Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовёт Он. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить; а другие говорили: постой, посмотрим, придёт ли Илия спасти Его. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и всё бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Литургия сегодняшнего дня подводит нас к размышлению о Страстях Господних постепенно: перед тем, как будет прочитан текст о Страстях из Евангелия от Матфея, мы слышим описание входа Иисуса в Иерусалим. Как и другие синоптические Евангелия, Матфей использует несколько выразительных образов, подготавливающих весь процесс отвержения и убийства Иисуса. Первый образ, на который хотелось бы обратить внимание, это местность, через которую проходит Иисус с учениками — Виффагия. Чтобы войти в Иерусалим, нужно было пройти через Вифанию и Виффагию. Название, которое упоминается в сегодняшнем тексте, означает «дом фиг (инжира)». Возможно, это конкретная ссылка Матфея на то чудо, которое произойдёт чуть позднее, когда проголодавшийся Иисус, увидев бесплодное фиговое дерево, проклянёт его, и оно тут же засохнет (Мф 21: 18-21). Объясняя это события ученикам, Иисус хочет укрепить их веру, показывая, что Его слову подчиняется всё творение.

Сегодняшняя литургия, особенно второй фрагмент Евангелия, показывают нам, как человек может отвергнуть это Слово, которое «было в начале» и к которому всё восходит. Следуя за Иисусом, имей в виду, что Он выбрал тебя, чтобы ты приготовил Ему пир, который перевернёт порядок вещей так, что наибольшее зло – отверженность Бога на кресте, станет источником спасения. Прими это слово Иисуса в глубину своего сердца и приготовь Ему место для Пасхальной трапезы – Евхаристии, как Он того желает. И знай, что Он «жаждет» и хочет «напитаться» плодами твоего обращения…

о. Павел Мрочек, CSsR, Орск