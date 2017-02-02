10-03-2017

10 марта, пятница 1-й недели Великого Поста

«Быть чистой телом — это значит сохранять целомудрие. Быть чистой душой — значит не грешить, не смотреть на то, на что не следует смотреть, не красть, не лгать, всегда говорить истину, чего бы это не стоило».

Бл. Жасинта

Художник: Варвара Будылина, г. Москва

Евангелие от Матфея 5, 20-26

Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьёт, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Может показаться странным, что Иисус повелевает мне оставить дар Богу, не дойдя до жертвенника, и отправиться мириться с братом…

Разве моё благоговение перед Богом и моё желание принести Ему жертву не важнее, чем мои отношения с таким же обыкновенным человеком, как я сам? Тогда получается, что поддерживать мир в отношениях с людьми это бóльшая праведность, чем выполнение жертвоприношений, очищений и обрядов, предписанных Божьим же законом. Ведь именно в скрупулёзном следовании Закону видели фарисеи путь приближения к Богу, способ обретения Его благоволения. А по словам Иисуса, если я приношу свою жертву Богу, не попытавшись примириться с братом, который на меня обижен, то ответом на мою жертву будет не ожидаемое мною благоволение Бога, а грозное распоряжение Судьи расплатиться «до копейки» по моим долгам. Причём по долгам не перед Ним – ведь жертвы-то я приношу исправно, и закон выполняю истово, а по долгам перед людьми. В чём тогда, вообще, смысл жертвы?

Новый Завет даёт нам совершенно ясный ответ на этот вопрос: смысл любой жертвы только в любви. Вот как говорит об этом апостол Павел: «Если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор 13: 3). И если нет во мне желания помириться с братом, значит, нет во мне любви к нему. А если нет во мне любви к брату, то нет и любви к Богу: «…не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1Ин 4:20). А если нет во мне любви к Богу, то бессмысленна моя жертва…

Ганжурова Ульяна, Иркутск