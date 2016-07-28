10-03-2018

10 марта

Суббота III недели Великого поста

Чтение святого Евангелия от Луки 18: 9-14

В то время:

Сказал Иисус к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

Размышление

«Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой»

Сегодня Иисус показывает нам двух мужчин, которые в глазах случайного наблюдателя могли выглядеть совершенно одинаково: оба находятся в одном и том же месте, да и делают тоже самое: «вошли в храм помолиться» (Лк 18,10). Однако несмотря на внешнее сходство, эти мужчины совершенно различны. У первого, фарисея, спокойная совесть, в то время, как второго, мытаря, сборщика налогов, мучают ее угрызения.

В наше время есть тенденция считать чувство вины, угрызения совести чем-то в роде психической абберации. Тем не менее, чувство вины позволяет мытарю выйти из храма укрепленным, потому что именно он «пошел оправданным в дом свой более, нежели тот» (Лк 18,14). «Чувство вины – писал Бенедикт XVI, когда был еще кардиналом Ратцингером, — сотрясает фальшивое спокойствие совести и может быть названо «протестом совести», обращенным против моего самодовольного существования. Для человека это также необходимо как физическая боль, которая указывает на какую-либо дисфункцию организма».

Иисус не внушает нам, что фарисей лжет, говоря, что не является «как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь», что постится и отдает десятину (ср. Лк 18,11), также как не допускает мысли, что мытарь бредит, считая себя великим грешником. Дело не в этом. А скорее в том, «что фарисей не знает, что и он виноват. Его совесть абсолютна чиста. Но «молчание совести» делает его непроницаемым для Бога и людей, в то время как «крик совести», беспокоящий мытаря, позволяет ему идти к истине и любви. Иисус может тронуть грешника!» (Бенедикт XVI).

о. Гаван Дженнингс (Дублин, Ирландия)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус показывает нам, какой разной может быть наша молитва. Фарисей красуется перед Богом так, будто завоевал первый приз на всеизраильском конкурсе праведников, да ещё и не упускает возможности унизить другого человека. Так перед Богом ли он стоит или в воображаемое зеркало на себя самого любуется? А мытарь не видит никого и ничего вокруг: на что он, грешник, может рассчитывать, стоя перед Ликом Всевышнего!? Бедняга просит о милосердии… И получит то, о чём просит, с избытком!

«Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». А как ты стоишь перед Богом на молитве?

Наталия Проскурина