10-04-2017

Художник: Юлия Погонина, г. Томск

Евангелие от Иоанна 12, 1-11

За шесть дней до Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мёртвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отёрла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел [при себе денежный] ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: оставьте её; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мёртвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Сегодняшнее Евангелие показывает нам Иисуса за шесть дней до Пасхи в доме Его друзей – Марфы, Марии и Лазаря. Вместе с ними мы вспоминаем о смерти и воскрешении Лазаря. Вместе с ними размышляем над словами, которые Иисус сказал Марфе: «Я воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меря не умрёт вовек». Наше сердце, как и сердце Иисуса, трогает проявление любви и нежности Марии, и мы можем почти физически почувствовать благоухание мира… Но эта атмосфера дружбы и любви уже отравлена мыслями Иуды о предательстве, слухами о том, что первосвященники хотят убить не только Самого Иисуса, но и Лазаря, которого Он воскресил из мёртвых.

Пусть размышления о тех человеческих переживаниях, которые испытывал Иисус, зная, что Он уже стоит на пороге Своих страданий и смерти, умножают в нас веру и укрепляют нашу верность и любовь к нашему Спасителю.

О. Энтони Бранаган, CSsR, Кемерово