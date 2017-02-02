11-03-2017

11 марта, суббота 1-й недели Великого Поста

«Господь желает установить в мире поклонение моему Непорочному Сердцу. Если люди сделают, как я попрошу, то многие обратятся и будут жить в мире».

Дева Мария, Фатима

Евангелие от Матфея 5, 43-48

В те дни Иисус сказал: Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово