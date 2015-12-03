11-03-2018

11 марта

IV Воскресенье Великого Поста

Чтение святого Евангелия от Иоанна 3: 14-21

В то время: сказал Иисус Никодиму:

Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.

Размышление

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного»

Сегодня литургия предлагает нам предвкушение пасхальной радости. Орнаты предстоятелей розового цвета. Это воскресенье называется “laetare” (лат. «радоваться»): Веселись, Иерусалим, соберитесь все любящие его... — звучат слова антифона на вход.

Бог хочет, чтобы все были довольны. Даже начальных познаний по психологии достаточно, чтобы знать, что человек, который не чувствует удовлетворения, рано или поздно заболевает телом или душой. Однако у нашей радости должен быть фундамент, она должна быть следствием спокойствия духа, вытекающего из жизни, проживаемой с чувством глубокого смысла. В противном случае радость будет или поверхностной или инфантильной. Св. Тереза сознательно различала «святую» и «безумную» радости. Последняя — лишь внешняя, кратковременная и оставляет после себя горький привкус.

Мы живем в трудные для веры времена. Но с другой стороны, наше время довольно интересно. Мы живем как будто в вавилонской неволе, о которой поет псалмопевец. Да, и у нас есть порой чувство изгнания. Может это мы сидели и плача «вспоминали Сион» (Пс 136,1)? Переживаемые трудности и грех могу привести нас на берега вавилонских рек. И несмотря на все, есть надежда, а Бог сам нам повторяет: «Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя» (Пс 136,6).

Мы можем радоваться постоянно, потому что Бог безумно любит нас — так, что «отдал Сына Своего Единородного» (Ин 3,16). Вскоре мы пойдем за Ним по пути Его смерти и воскресения; сможем поклониться любви Того, кто возлюбил нас настолько, что отдал жизнь за каждого из нас. И мы, наполненные ответной любовью, будем смотреть на Того, которого пронзили (ср. Ин 19,37) и в нас загорится такая радость, которой никто не сможет угасить.

Истинная радость, которая освещает нашу жизнь, плод не нашего усилия. Об этом говорит нам св. Павел: это дар от Бога (ср. Кол 1,11). Разрешите же Богу любить вас и возлюбите Его ответной любовью и тогда радость наша будет огромна не только в дни пасхальных торжеств, но и всю жизнь. И не забудьте разрешить Богу нежно прижать вас к Своему сердцу во время исповеди перед Пасхой.

о. Жоан Ант. Матео и Гарчиа (Ла-Фулиола, Льейда, Испания)

Вместе с детьми

Чем больше мы открываем своё сердце, свою жизнь Христу, тем больше Он растёт в нас; тем больше становится в нас света, Божьего присутствия. А Его присутствие – это присутствие жизни вечной. Иисус всегда являет нам Отца. Мы призваны к жизни с Отцом, который любит нас безгранично, безусловно и всегда.

Его любовь ждёт нашего ответа, нашей веры и любви. Ждёт нашего свободного и ежедневного выбора света, а не тьмы.

о. Вальдемар Важински, CSsR