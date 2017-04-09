11-04-2017

11 апреля, ВЕЛИКИЙ (СТРАСТНОЙ) ВТОРНИК

«Вечная Госпожа, Мать и Дева, по телу и душе Ты Матерь Главы нашего и Спасителя, но также Матерь и совершенная Матерь всех членов Христовых. Ибо любовью Своей Ты участвуешь в порождении приверженцев Церкви. Ты единственная в женах Мать и Дева: Мать Христа и Дева Христова. Ты красота и блеск земли, о Дева, и служишь для всех образом Святой Церкви. Единою женою смерть, единою женою жизнь: Тобою, о Матерь Божья».

Св. Августин

Художник: Юлия Погонина, г. Томск

Евангелие от Иоанна 13, 21-33.36-88

Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Пётр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошёл в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём. Если Бог прославился в Нём, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его. Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, [так] и вам говорю теперь. Симон Пётр сказал Ему: Господи! куда Ты идёшь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдёшь за Мною. Пётр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя. Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоёт петух, как отречёшься от Меня трижды.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Иуда – трагический герой сегодняшнего Евангелия, взял кусок хлеба, поданный Учителем, и тут же вышел. «А была ночь». Ночь, окутавшая Иерусалим, была, однако, не темнее, чем та, которая помрачила его душу. Ученик, идёт, чтобы предать своего Учителя…

Другой ученик, Пётр, страстно заверяет Учителя: «Жизнь мою отдам за Тебя!», не зная ещё, что страх в его душе окажется сильнее верности, и он отречётся от Учителя. Это печальная история, но не только Пётр к ней причастен: каждый из нас вписал в неё, по крайней мере, несколько глав…

Ночь предательства так страшна, что может повергнуть в отчаяние. В чём же наша надежда? Где нам её искать? В словах апостола Иоанна: «Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы» (1Ин 1: 5), «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1: 5). Мы – Его ученики, можем и должны наполняться Его светом и нести его в нашу повседневную жизнь. И нас, как Петра, Милосердный Господь ждёт, чтобы простить и освободить от нашей неверности и наших ошибок.

Господи, приди к нам на помощь и рассей тьму, которая помрачает наш ум и затмевает сердце.

С. Тереза Вичлинг ДМ, Славгород