12-03-2017

12 марта, 2-е воскресенье Великого Поста

«Ты коронована не только серебром и золотом наших радостей и надежд, но и «пулей» наших бед и страданий. Помоги нам, никогда не изменить нашему высокому призванию, не поддаться нашему эгоизму, обманам мира и уловкам зла».

Бенедикт XVI

Художник: с. М. Ида, OCD, г. Усолье-Сибирское

Евангелие от Матфея 17, 1-9

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Пётр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он ещё говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Есть много разных интерпретаций сегодняшнего Евангелия. Давайте выделим только один аспект, который выражен голосом, глаголющим из облака: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте”. Это аспект – любовь. Иисус знает, что Отец любит Его, и это сознание определяет всё. Только будучи «Возлюбленным Сыном» и зная об этом, Иисус может страдать за нас, отдать за нас Свою. Любовь Отца даёт Ему силы, она укрепляет и, можно сказать, преображает Его.

И это верно не только в жизни нашего Господа, но и в жизни каждого из нас. Сколько раз мы хотели отдать нашу жизнь для других! Сколько раз мы от всех души желали любить других и служить им! Хотели, и не смогли… Желали, и не осуществили своих желаний… Почему? Чтобы отдать жизнь за других, чтобы служить другим, нужно любить, а у нас нет силы любить. А почему у нас нет этой силы? Потому что мы не чувствуем возлюбленными сыновьями и дочерями. Мы нуждаемся в любви, жаждем её, но не верим, что Отец действительно нас любит. Мы никогда не услышали голоса с неба говорящего лично каждому из нас: «Я люблю тебя». Невозможно любить не осознания того, что ты сам любим, и невозможно осознавать себя любимым, если ты не пережил это на собственном опыте. У всех нас огромная неудовлетворённая потребность в любви…

Но это не повод для отчаяния! Это приглашение вернуться к источнику, не пропустив на этом пути ни одного шага. И первый шаг – это всегда слова Отца: “Сей есть Сын Мой

Возлюбленный, в Котором Моё благоволение”. Мы сами не можем восполнить тот недостаток любви, от которого так страдаем. Но мы можем просить: “Господи, даруй мне Свою любовь и благодать. Дай мне почувствовать, как Ты меня любишь. И тогда я тоже смогу любить и служить”.

Такая простая и смиренная молитва — очень хорошее намерение на Великий Пост, потому что только личный опыт Его любви способен преобразить меня и изменить мою жизнь.

о. Войцех Зиолек, SJ, Новосибирск