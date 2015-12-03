12-03-2018

12 марта

Понедельник IV недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Иоанна 4: 43-54

В то время:

Иисус вышел из Самарии и пошел в Галилею. Ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видев всё, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, – ибо и они ходили на праздник. Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его придти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров. Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

Размышление

«Иисус вышел из Самарии и пошел в Галилею»

Сегодня мы еще раз встречаемся с Иисусом в Кане Галилейской, где Он совершил свое первое чудо претворения воды в вино. Сейчас Он совершает еще одно — исцеление сына царедворца. И хотя первое чудо было чем-то необыкновенным, то второе, несомненно, намного ценнее, потому что касается не материального предмета, а спасает человеческую жизнь.

Новое чудо обращает на себя особое внимание также потому, что Иисус действует на расстоянии. Он не идет в Капернаум, чтобы исцелить больного непосредственно на месте, но совершает его, оставаясь в Кане: «Господи! приди, пока не умер сын мой» (Ин 4,49.50).

Это должно показать нам, что и мы много доброго можем совершить на расстоянии, без необходимости быть там, где нужна щедрость нашего сердца. Так, например, мы помогаем странам третьего мира, материально поддерживая миссионеров или местные католические организации. Помогаем нуждающимся, поддерживая Каритас. Порадовать далеко находящихся людей мы можем также, просто позвонив им, написав письмо или смс.

Часто мы говорим, что не можем сделать ничего хорошего, потому что не можем отправиться туда, где нуждаются в нашей помощи. Иисус же не объясняет царедворцу, что Его нет в Капернауме. Он просто откликается на его просьбу и — совершает чудо.

Расстояние не всегда является препятствием для того, чтобы быть щедрым, потому что щедрость — это дар сердца, а для него нет границ. Как говорил св. Августин: «У кого в сердце царит милосердие, у того всегда есть что подарить другому».

о. Рамон Октваи Санчес и Валеро (Виладеканс, Барселона, Испания)

Перевод с польского языка: Алена Григорьева

Вместе с детьми

Сегодня мы видим великое чудо: исцеление на расстоянии! Иисус Христос слышал только голос умоляющего отца, а ребёнка не видел и не касался ... Но Иисус – Бог! Поэтому Он – везде!