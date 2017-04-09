12-04-2017

12 апреля, ВЕЛИКАЯ (СТРАСТНАЯ) СРЕДА

«Мария, Матерь странствующего человечества! Не дай нам отойти от Иисуса, Сына Твоего Любимого и Брата нашего, Повелителя жизни и славы».

Св. Иоанн Павел II

Художник: Юлия Погонина, г. Томск

Евангелие от Матфея 26, 14-25

Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошёл к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников; и с того времени он искал удобного случая предать Его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Моё близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. Когда же настал вечер, Он возлёг с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; впрочем Сын Человеческий идёт, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предаётся: лучше было бы этому человеку не родиться. При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? [Иисус] говорит ему: ты сказал.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Текст сегодняшнего Евангелия можно разделить на три части, и в каждой из них звучит вопрос:

Предательство Иуды (14-16): «Что вы дадите мне, и я вам предам Его?» Приготовление Пасхи (17-19): «…где велишь нам приготовить Тебе пасху?» Сообщение о предстоящем предательстве (20-25): «Не я ли Господи?»

Два из этих трёх вопросов ставят нас лицом к лицу с тайною зла – с тайной предательства Божьего Сына одним из тех двенадцати, которых Он Сам избрал апостолами.

И тут вопросы появляются у нас: как это могло случиться? Почему он так поступил? Эти вопросы касаются не только Иуды, но и меня: ведь Тайна зла присутствует и в моей жизни… Так какие вопросы я должен сегодня задать себе и Господу, чтобы не стать предателем? Что я должен делать, чтобы сохранить верность? Оставаться рядом с Иисусом, участвовать в Его Тайной вечери – Евхаристии, быть искренним в испытании совести, открывая тайну своего греха неугасимому свету Божьей любви. А потом приступить к исповеди, чтобы, получив прощение, сопровождать Иисуса к победе Воскресения.

Господи, даруй мне такое смиренное сердце, которое полностью доверяет Твоей милосердной любви. Аминь.

С. Ева Гешкова СJ, Куйбышев