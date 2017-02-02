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2017 ВЕЛИКИЙ ПОСТ 2017

13-03-2017

13 марта, понедельник 2-й недели Великого поста

Избрание Папы Римского Франциска

 «Сжалься над Сердцем Матери Твоей, покрытым шипами, которые неблагодарные люди постоянно вонзают в Него, и никто не приносит искупление Ее Сердцу, чтобы освободить Его от шипов».

Из обращения Иисуса к Лусии во время явления

 

 

 

 

Художник: с. М. Ида, OCD, г. Усолье-Сибирское

Евангелие от Луки 6, 36-38

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.

Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Чтобы понять, что значит быть милосердным, нам обязательно надо войти в сердце нашего Бога. Он Всемогущий, он Бессмертный, он Сильный и т.д. Но не будем забывать, что Иисусу показал нам Лик Бог, как лицо Отца, Который любит своих детей до конца, Который даже смерть и грех укрощает Своим милосердием. Поэтому и мы, Его дети, братья и сёстры Его Сына, должны показывать всем такое же милосердие.

О. Себастьян Пьетро Сильва, SJ, Новосибирск

 


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