13-03-2018

13 марта

Вторник IV недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Иоанна 5: 1-3.5-16

Был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих [ворот] купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в субботу.

Размышление

«Иисус, увидев его лежащего (...), говорит ему: хочешь ли быть здоров?»

Сегодня св. Иоанн, можно сказать, сравнивает купальню Вифезда с травмпунктом: «лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших» (Ин 5,3). Иисус пришел туда.

Интересно, что Иисус всегда идет туда, где появляются проблемы. Иисус будет всегда там, где есть что-то для освобождения, что-то, чтобы сделать людей счастливее. Фарисеи же думали только о том, что была суббота. Их вера не была наполнена духом. Их намерения были видны в их злых взглядах.

Главный герой этого фрагмента 38 лет был недвижим. «Хочешь ли быть здоров?» (Ин 5,6). Как давно он ждал и все напрасно, потому что не было Иисуса. В конце- концов Человек нашелся. Пять крытых ходов купальни задрожало, когда раздался голос Учителя: «Встань, возьми постель твою и ходи» (Ин 5,8). Это было минутное дело.

Голос Иисуса — голос Бога. В этом изможденном паралитике все было новое. Позже св. Иоанн Златоуст скажет, что в купальне Вифезда больные получали телесное исцеление, в крещении же человек получает исцеление душевное. В купальне время от времени мог исцелиться один человек, в крещении же — всегда и каждый. Но в двух этих случаях сила Божия проявляется в воде.

Беспомощный паралитик на берегу воды — не напоминает ли он тебе твое собственное бессилие в творении добра? Но что можем сделать мы сами с тем, что нам неподвластно? Разве нет вокруг нас плеяды «иссохших» — тех, кто активно «двигается», но не в силах отступить от своего отсутствия свободы? Грех парализует, старит, убивает. Мы должны направить свой взор на Иисуса, чтобы Он, Его благодать, погрузила нас в воды молитвы, исповеди, обращения духа. Каждый из нас, я и ты, может быть либо вечно парализован, либо стать проводником и инструментом Света.

о. Энджел Кальдас и Бош (Сальт, Жирона, Испания)

Перевод с польского языка: Алена Григорьева

Вместе с детьми

Сегодня чудо «срабатывает» по-другому. 38 лет парализованный человек лежит заброшенный... Бедный страдалец! Он ни на что не способен… Иисус подходит и спрашивает, хочет ли тот выздороветь. Больной долго объясняет, почему не может выздороветь, но ему и в голову не приходит попросить об исцелении. Как огорчает Господа эта печальная ситуация!